Esonero ufficiale prima di Spezia-Juventus: c’è l’annuncio

Esonero ufficiale prima di Spezia-Juventus, importanti novità in vista della sfida che vedrà protagonisti domenica gli uomini di Allegri.

Il campionato di Serie A si prepara ad entrare nella sua fase più calda. Diverse squadre sono ancora lontane dagli obiettivi prefissati ad inizio stagione e di conseguenza i punti in palio diventano sempre più pesanti. La Juventus sta provando a recuperare più posizioni possibili dopo la mazzata della penalizzazione di 15 punti che rischia di compromettere la partecipazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Un danno non indifferente, specie dal punto di vista economico.

La squadra di Massimiliano Allegri sembra essersi ritrovata dopo la brutta sconfitta di Napoli che aveva interrotto una striscia di otto vittorie consecutive. Dalla notizia della sentenza sul caso plusvalenze la Juventus ha preso un solo punto tra Atalanta e Monza, risentendo forse degli effetti della debacle partenopea. Ma ha ricominciato a correre spedita a partire dalla sfida con la Lazio di Coppa Italia. Da quel successo sui biancocelesti Vlahovic e compagni si sono imposti 3-0 sulla Salernitana e battuto di misura la Fiorentina, trafitta domenica scorsa da un colpo di testa di Adrien Rabiot. Ora c’è il Nantes e l’Europa League tuttavia tra qualche giorno sarà di nuovo tempo di pensare al campionato.

Esonero ufficiale prima di Spezia-Juventus, Gotti rimosso dall’incarico

Il prossimo avversario della Juventus è lo Spezia, squadra che sta navigando in cattive acque dopo una preoccupante serie di tre sconfitte di fila e un deludente pareggio in casa dell’Empoli. In zona retrocessione è di nuovo tutto aperto dopo la rimonta del Verona, che adesso è a soli due punti dai liguri quartultimi.

Una situazione per nulla tranquilla, che ha fatto propendere il club bianconero per l’esonero del tecnico Luca Gotti, licenziato in queste ore. L’ex allenatore dell’Udinese non siederà sulla panchina delle Aquile nella sfida con la squadra di Max Allegri. Questa la nota ufficiale comparsa sul sito e sui vari profili social: “Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club intende ringraziare il tecnico per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”.