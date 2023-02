Juventus-Inter, game over: affare gratis, vola in un nuovo campionato

Per la Juventus e l’Inter la situazione si sta facendo sempre più dura: affare gratis, l’interessamento dalla Spagna.

Nel confronto contro il Nantes la Juventus dovrà provare a minimizzare per quanto possibile gli errori, capitalizzando quelle occasioni che i bianconeri riusciranno a ritagliarsi.

In soldoni servirà una grande prova anche in difesa, dove Allegri si aspetta risposte importanti. Soprattutto Danilo e Bremer stanno trascinando in maniera importante la squadra con prestazioni solide e concrete ma è chiaro che potrebbero rivelarsi necessario ulteriori innesti nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Chiaramente non saranno possibili grandi investimenti ma si cercherà di capitalizzare occasioni invitanti a costi relativamente ridotti. Ecco perché il mercato degli svincolati potrebbe rivelarsi un’ottima fonte dalla quale attingere.

Calciomercato Juventus, anche il Betis su N’Dicka

Uno dei nomi da tempo sui taccuini della Juventus è quello di Evan N’Dicka. Il centrale classe ’99 dell’Eintracht Francoforte ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa soprattutto per la sua situazione contrattuale. Legato al club tedesco da un accordo fino al 2023, infatti, il difensore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il rebus è ancora piuttosto complicato e si sta infittendo in modo sempre più importante.

Per N’Dicka hanno lanciato segnali di apprezzamento diversi club in Serie A: oltre alla Juve, infatti, anche Inter e Roma hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Ma è soprattutto in Premier League che il transalpino ha catalizzato le maggiori attenzioni, con Arsenal e Tottenham da tempo sulle sue tracce. Negli ultimi giorni, però, sono ritornati in auge anche “spifferi” legati ad un possibile sbarco di N’Dicka in Liga. Il Barcellona avrebbe già trovato un accordo di massima con l’entourage del difensore sul quale, però, sarebbe piombato anche il Betis Siviglia. A riferirlo è Relevo.