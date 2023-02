Campionato alterato: la Lega Serie A ‘scagiona’ la Juventus

By

Juventus, si esce allo scoperto sulla questione relativa alla penalizzazione dei bianconeri: tutti i dettagli del caso.

Come viene riportato su Twitter dal giornalista Mirko Nicolino che riporta fedelmente le parole di De Siervo al quotidiano ‘La Repubblica’, la questione relativa alla penalizzazione dei bianconeri, cioè dei -15 punti in Serie A ha creato non pochi disappunti.

Secondo, infatti, le dirette parole di De Siervo la penalizzazione dei bianconeri non sta giovando positivamente sul campionato. Ecco cosa ha detto in dettaglio: “Il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il campionato: questo può essere un elemento di alterazione”.

Juventus senti De Siervo: la penalizzazione che “altera” il campionato

Una penalizzazione a campionato in corso che può alterare il campionato. Questo il pensiero di De Siervo che parla apertamente alla lega di Serie A. Che, aggiunge, si spera che il tutto venga “riconsiderato”.

L’amministratore delegato della Lega Serie A aveva già espresso i propri disappunti sulla gestione della vicende processuale che, in questo momento, coinvolge principalmente i bianconeri. Che poi proprio nelle sue parole a ‘Repubblica’ conclude: “Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano”. Parole che non lasciano, dunque, ulteriori dubbi sulla questione che adesso si spera possa ulteriormente essere riveduta.