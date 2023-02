Rigore solare negato alla Juventus: arbitro scandaloso, cosa è successo

Non è andata come speravano i tifosi della Juventus la sfida di Europa League contro il Nantes. Nel primo round dei sedicesimi è arrivato un pareggio.

Una partita che i bianconeri hanno affrontato con il giusto piglio, pagando di fatto carissima l’unica disattenzione difensiva arrivata dopo un’ora di gioco. Ai punti il successo della squadra di Allegri sarebbe stato netto, ma tant’è. Ci si gioca il passaggio del turno nel match di ritorno in Francia.

Le cose sembravano essersi messe nel migliore dei modi per la Juventus. Che è andata quasi subito in vantaggio concretizzando con Vlahovic una combinazione iniziata con il lancio di Di Maria e l’assist al bacio di Chiesa. I bianconeri non hanno però affondato il colpo e il Nantes è stato bravo in contropiede a trovare la rete del pareggio con Blas. Rabbiosa è stata la reazione di Chiesa e compagni, che in un paio di occasioni sono andati vicini al 2-1 senza però riuscire a trovarlo.

Juventus beffata dalla decisione di Pinheiro al Var

A far arrabbiare i tifosi questa volta non sarà la prestazione della loro squadra del cuore, ma soprattutto una decisione presa dall’arbitro quando di fatto stava per scadere il quinto minuto di recupero concesso. Dell’azione se ne parlerà molto nelle prossime ore. Ma riavvolgiamo il nastro.

Ultimo assalto della Juventus, Cuadrado mette in mezzo un bel pallone sul quale si avventano Locatelli e Bremer, contrastati dalla retroguardia francese. Il centrocampista colpisce di testa, il pallone finisce sul braccio di un difensore. Azione da rivedere al Var, frammento dopo frammento. Ma l’arbitro Pinheiro delude chi si aspettava un rigore netto, fischiando al contrario un fallo in attacco da parte dei giocatori bianconeri. Un episodio che già in questi minuti sta facendo molto discutere pure sui social.