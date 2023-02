UFFICIALE, assenza dell’ultim’ora per la Juventus: i convocati di Allegri

Ufficiale i convocati della gara di Europa League contro il Nantes. Allegri ha stilato la lista di tutti i giocatori disponibili.

Questa sera una sfida da cardiopalma all’Allianz Stadium. I ragazzi di Allegri incontrano i francesi nel Nantes nella prima sfida del doppio incontro di Europa League.

Nella sfida di questa sera all’Allianz Stadium, Allegri dovrà uscire con il massimo risultato. Non sarà semplice vista la posta in gioco ma, chiaramente, si farà di tutto per portare i tre punti a casa e giocare la sfida di ritorno più spensierati.

Juventus-Nantes, i convocati: Perin assente per influenza

Tra i convocati ancora assenti Pogba, che già lo stesso Allegri aveva comunicato in conferenza stampa ieri e Perin, out per influenza. Un gradito di ritorno è quello di Bonucci, il capitano finalmente ritorna a disposizione.

Anche in attacco assente Milik. Per il resto i ragazzi sono tutti pronti e a disposizione del mister. Come detto poc’anzi, l’obiettivo continuano ad essere i tre punti che permetterebbero ai bianconeri di avere un grosso margine di crescita nella sfida di ritorno in trasferta proprio a Nantes. Una sfida non facile che dovrà avere la massima concentrazione ma anche il cinismo giusto per fare la differenza a livello europeo. Come dichiarato dallo stesso Allegri, l’obiettivo è arrivare fino in fondo alla competizione.