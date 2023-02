Calciomercato Juventus, Di Maria risponde a tono e non lesina frecciate: “Decido io”

Calciomercato Juventus, il calciatore argentino è tornato a parlare del suo futuro in un’intervista ad Espn Argentina.

Dopo tre vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato la Juventus ha tirato il freno a mano in Europa. Con il Nantes, nell’andata del playoff di accesso agli ottavi di Europa League, ieri sera i bianconeri non sono andati al di là un pareggio. Allo Stadium è finita 1-1: al gol di Vlahovic nel primo tempo ha risposto Blas nella ripresa. Un risultato che non soddisfa e che obbligherà la squadra di Allegri a vincere tra sette giorni in Francia.

Non esiste più la regola dei gol in trasferta e questo non può essere che un bene ma per passare il turno la Juventus dovrà offrire sicuramente una prestazione più convincente. Lo stesso tecnico livornese è apparso molto frustrato davanti alle telecamere, tutt’altro che appagato dalla maniera in cui i suoi hanno interpretato la gara. L’attenzione è poi ricaduta quasi interamente sull’episodio arbitrale del mancato rigore assegnato ai bianconeri per via di un fallo di Bremer sul giocatore del Nantes che in pieno recupero ha toccato la palla con la mano. Decisione che ha lasciato perplessi in tanti.

Calciomercato Juventus, Di Maria: “Non ho parlato con nessun club”

Tra i principali protagonisti della partita di ieri c’è anche Angel Di Maria, dai cui piedi è iniziata l’azione che ha poi portato alla rete di Vlahovic. L’esterno argentino oggi è tornato a parlare del suo futuro, rilasciando un’intervista a Espn Argentina.

Tra le tante domande che gli sono state rivolte – e che hanno riguardato principalmente la vittoria del Mondiale con l’Argentina – El Fideo, in scadenza di contratto, ha svelato pure alcuni dettagli sul suo futuro. “Non ho preferenze – ha spiegato Di Maria – ma posso dire di essere felice qui. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con nessun altro club, cerco solo di pensare solo a giocare per dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà”. Ed infine sul possibile ritorno al Rosario Central, club in cui ha mosso i primi passi: “Non voglio illudere la gente, deciderò io quando sarà il momento di tornare in Argentina”.