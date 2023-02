Juventus-Milan, firma gratis e annuncio ufficiale: “Fantastico lavorarci insieme”

La rivelazione di mercato che interessa anche alla Juventus e al Milan: il tecnico si è esposto ufficialmente.

In occasione delle prossime sessioni di calciomercato le attenzioni della Juventus saranno rivolte anche al reparto degli esterni offensivi o comunque dei trequartisti in grado di creare da un momento all’altro la superiorità numerica.

La situazione legata ad Angel Di Maria, ad esempio, dovrà essere affrontata con la massima attenzione. “El Fideo” è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023 e al momento le parti non si sono ancora viste per discutere di un eventuale prolungamento. I segnali lanciati dal fantasista argentino, sempre più decisivo con la maglia bianconera, lasciano presagire una sua possibile permanenza all’ombra della Mole. Riscontri concreti, però, non ce ne sono ancora. Questo spiega il motivo per il quale, ad esempio, alla Juventus siano accostati di volta in volta dei profili che nelle idee di Max Allegri potrebbero in linea teorica sostituire Di Maria.

Calciomercato Juventus, le parole di Potter su Mount

Fra questi impossibile non menzionare Mason Mount, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2024. Accostato con una certa insistenza sia alla Juventus che al Milan, il trequartista inglese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Mount ha infatti rispedito al mittente la prima offerta di prolungamento ricevuta dal Chelsea, ritenendola troppo bassa.

A tal proposito si è espresso il tecnico dei Blues, Graham Potter, che è tornato sull’argomento. Ecco le sue parole: “È sempre complicato, c’è sempre una trattativa. È meglio che lasci tutto tra Mason e il club… È stato fantastico lavorare con lui, un giocatore importante per noi e ovviamente spero che si risolva rapidamente”.