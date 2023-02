Caso Juventus, ammissione ufficiale: “Ora ho paura”

Caso Juventus, il noto giurista ha spiegato i motivi dell’autosospensione ai microfoni di Calciomercato.it.

Un’autosospensione che ha fatto inevitabilmente rumore. Parecchio. E non poteva essere altrimenti, considerato che la decisione di Piero Sandulli, fino a pochi giorni fa vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, è arrivata a poche settimane dal pronunciamento sulla legittimità della sentenza della Corte federale d’appello che ha inflitto 15 punti di penalizzazione ai bianconeri.

Ma riavvolgiamo il nastro. Sandulli lo scorso 3 febbraio aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play in merito al caso plusvalenze che ha investito il club bianconero. Il noto giurista era entrato nello specifico, spiegando nel dettaglio alcuni passaggi della sentenza e distinguendo, per esempio, tra punti forti e punti deboli. Non la prese affatto bene però il Collegio di Garanzia, che dopo poche ore spiegò, attraverso una nota ufficiale, che quelle di Sandulli erano dichiarazioni a “titolo personale”.

Caso Juventus, Sandulli: “Perché mi sono autosospeso? Lo scoprirete solo vivendo”

Sandulli è tornato a parlare oggi a Roma, durante il convegno “La riforma dell’ordinamento sportivo” presso l’Università La Sapienza. E lo ha fatto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, commentando anche il ribaltone che l’ha visto protagonista.

Sulle plusvalenze il giurista sostiene che “è difficilissimo per i beni immateriali dare una misura. Questo non vale solo per lo sport, ma per tutto ciò che è quotato in Borsa. Quindi è molto difficile stabilire in un bene immateriale quale sia la materialità, quindi il valore”. Non ha poi voluto rispondere sul caso Juventus che verrà discusso a breve presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ma è invece tornato sull’autosospensione. “Perché l’ho fatto? Lo scoprirete vivendo. Comunque adesso ho un po’ paura, dice la canzone di Lucio Battisti, ma a me tutto sommato in questo tema interessa meno”.