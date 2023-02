“Non intende farlo”: Juventus-Elkann, il futuro è adesso

“Non intende farlo”, il giornalista ha detto la sua riguardo al futuro del club bianconero in questo momento complicato.

Rigore sì, rigore no. Non si parla d’altro che di questo, a più ventiquattr’ore di distanza da una partita che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Un 1-1 inaspettato, men che meno dopo che Dusan Vlahovic aveva portato in vantaggio la Juventus.

Sono in tanti ad imputare la colpa di questo pareggio, e di conseguenza di questa partenza deludente in Europa League, all’arbitro. Incluso il giornalista Xavier Jacobelli, che intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch non ha usato mezzi termini a proposito della decisione che ha fatto seguito alla Var. “L’arbitro Pinheiro – questa la sua opinione – ha confermato la sua inadeguatezza tecnica rispetto all’impegno così importante. L’errore è stato marchiano. Il rigore c’era per quanto riguarda la mia opinione. Non l’ha assegnato e ha danneggiato la Juventus negandole la possibilità di provare a trasformarlo”.

“Non intende farlo”, le parole di Jacobelli su Elkann

Non si è limitato a parlare di questo, l’ex direttore di Tuttosport. Dopo un passaggio sulla qualificazione della Juventus in Europa League (“alla portata – dice – ma non sarà un’impresa facile”) e uno sulla situazione di Allegri, il discorso si è poi spostato su Elkann.

Anche in questo caso, Jacobelli è andato dritto al sodo, dicendo la sua sulla querelle in corso: “È un anno importante per la Juventus, il 24 Luglio ricorre il 100esimo anniversario della proprietà agnelliana. Ci sarà la cessione? Non credo – ha osservato il giornalista durante il suo intervento ai microfoni di TvPlay – Anche alla luce delle ultime parole di Elkann, ad di Exor che con delle dichiarazioni rilasciate ad un giornale francese ha detto che non intende pensare alla cessione della Juventus. Mi pare siano state parole chiare e significative. Ingresso di un socio? Scenari futuristici non sono esercizi che la Juventus vuole eseguire – ha commentato – La Juventus deve concentrarsi partita su partita e vedere che cosa accadrà. Nessuno può fare previsioni su quanto accadrà”.