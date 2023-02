Accordo con la Juventus, poi il ribaltone: è successo di tutto

Accordo con la Juventus, curioso retroscena su un possibile affare che i bianconeri potevano concludere la scorsa estate.

Quello che succede durante il calciomercato, rimane nel calciomercato. L’antico adagio non dice esattamente questo, è vero, ma con un retroscena così scottante una piccola variazione sul tema ci stava tutta.

Durante le finestre dei trasferimenti, si sa, ne succedono di tutti i colori. Tra tira e molla e ripensamenti, rilanci e passi indietro, concludere un affare è tutto fuorché semplice. Ne sa qualcosa un giocatore di origini napoletane che oggi gioca in una squadra che sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere in Serie A. Parliamo dello Spezia, che tra qualche ora dovrà affrontare la Juventus, tra gli ossi più duri in cui ci si possa imbattere nel bel mezzo di una corsa alla salvezza. Il giocatore al quale ci riferivamo poc’anzi è invece Daniele Verde, attaccante esterno classe ‘96. Come rivelato da Calciomercato.com, il 26enne partenopeo sarebbe stato a tanto così dal vestire la maglia bianconera. Pare infatti che la scorsa estate ci sia stato un flirt tra lui e la Juventus, che gli aveva messo gli occhi addosso ritenendolo perfetto ai fini del suo piano di rafforzamento del pacchetto esterno.

Accordo con la Juventus, in estate Verde è stato a un passo

Lo stesso Allegri era entusiasta di questa ipotesi. Certo che si trattasse di un’opzione low cost perfettamente funzionale agli schemi tattici che aveva in mente per la sua squadra.

Alla fine, come evidente, non se n’è fatto nulla. Verde non è mai approdato a Torino e la Juventus non è riuscita ad ingaggiare a sorpresa, come intendeva fare, l’attaccante dello Spezia. Il napoletano gioca ancora in Liguria – ha collezionato in questa stagione 12 presenze e segnato complessivamente 2 gol in 5 partite da titolare – e farà di tutto, domani, per mettersi in mostra. Per dimostrare ai bianconeri cosa si sono persi e cosa avrebbero potuto avere se solo lo avessero voluto per davvero.