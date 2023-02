Conte-Zidane, la Juventus sa già tutto: “Pronto a dire sì”

Calciomercato Juventus, Conte-Zidane: i bianconeri sanno già tutto. Se saltasse Allegri alternative pronte. E la risposta è identica

Nonostante il futuro di Allegri sia tutt’altro che chiaro, la Juventus qualche sondaggio per il futuro lo ha già fatto. E conosce già la risposta di Conte e di Zidane, i due tecnici che sarebbero stati sondati dalla dirigenza piemontese.

Sappiamo benissimo che il destino del tecnico è legato alla situazione societaria. In un altro momento forse la Juventus avrebbe già cambiato ma il contratto di 9 milioni di euro all’anno che blinda il livornese fino al 2025 non permette di fare chissà quale progetti. Certo, se la nuova dirigenza decidesse di dare un taglio netto con il passato perché sappiamo altrettanto bene che Allegri è un uomo di Agnelli, allora le cose potrebbero cambiare. Sì, è evidente che tutto questo sia difficile, soprattutto in un momento come questo, ma non del tutto impossibile. Anche perché, ribadiamo il concetto, sia Conte che Zidane avrebbero dato la propria disponibilità alla Vecchia Signora. E questo è un fattore da tenere in seria considerazione.

Calciomercato Juventus, Conte e Zidane: la situazione

In caso di addio, i nomi per il successore sono due. Due ex, con uno che da Torino in veste di allenatore è già passato e con un altro che al momento ha rifiutato il Psg per aspettare la nazionale francese e che, secondo i ben informati, solamente per la Juventus accetterebbe forse anche un contratto diverso, sotto l’aspetto economico, da quello che lo legava al Real Madrid.

Conte e Zidane a quanto pare sono juventini veri pronti a salire sulla barca bianconera anche in tempesta. Servirebbe, senza dubbio, un aiuto da parte dei due, con un contratto da limare verso il basso. Ma questo non sembrerebbe essere un problema, almeno queste sono le indicazioni che arrivano da Tancredi Palmeri.