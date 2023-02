Annuncio esplosivo, lo hanno rifatto: “Guardiola alla Juventus”

Annuncio esplosivo: “Guardiola alla Juventus” con la regia di Andrea Agnelli. Ecco quello che vede l’insider bianconero tra un anno e mezzo

Il futuro è pieno di dubbi, al momento. La Juventus non sa realmente come andrà a finire questa stagione tra penalizzazioni, processi, possibile esclusione dalle coppe europee e quant’altro. Se ne sono dette di tutti i colori e fin quando non si metterà la parola fine, quella definitiva, sulla questione, le parole continueranno con indiscrezioni che mettono paura.

Certo, potrebbe esserci il ribaltone – in questo caso non quello di Alessandro Borghese – oppure potrebbe finire in maniera pesante. Insomma, non si sa nulla ma le decisioni non dovrebbero tardare ad arrivare. Ovvio che tutti noi speriamo che le cose si possano aggiustare, vorrebbe dire che la Juventus sarebbe in lotta per una qualificazione alla Champions League del prossimo anno e potrebbe tenere in rosa tutti i migliori elementi. E a fare quella che comunque potrebbe essere una disamina futuristica ci ha pensato Giacomo Scutiero, insider della Juventus a “Juventibus“.

Annuncio esplosivo, Guardiola alla Juve e Agnelli in Superlega

Riportiamo fedelmente quello ch Scutiero ha detto. Evitando, dopo, qualsiasi commento. Perché sarebbe una cosa grossissima, una cosa che potrebbe stravolgere del tutto i piani futuri non solo della Juventus ma anche di molti altri club europei che vedono di buon occhio la Superlega.

“Non lo so come finisce quest’anno, come fa il prossimo anno. L’importante è restare in Serie A, per carità. Guardo invece alla stagione 2024/25 con questo scenario: Andrea Agnelli, Guardiola e Superlega.” Questo è il quadro. E a voi piacerebbe?