Il ginocchio fa crack, esce in lacrime: a rischio per la Juventus

Il ginocchio fa crack, dopo pochi minuti esce in lacrime. Si teme un lungo infortunio ed è a rischio per la gara contro la Juventus

L’Udinese è in campo contro l’Inter e dopo pochi minuti, Sottil, è stato costretto ad un cambio per un infortunio che potrebbe rivelarsi gravissimo. A far temere il tecnico dell’Udinese ci pensa Ebosse, che è uscito in lacrime ed è stato consolato dai compagni.

Dalle immagini niente di traumatico, ma sembra una distorsione al ginocchio che forse gli ha fatto finire in anticipo la stagione. Il giocatore si è reso subito conto tant’è che con le lacrime agli occhi ha abbandonato il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Masina, lui invece al rientro dopo lo stop di agosto. Domani esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio ma se sono stati toccati i legamenti la stagione praticamente è finita. La Juve affronterà l’Udinese il prossimo 4 giugno.

La dinamica del guaio fisico non lascia presagire nulla di buono. Il difensore friulano ha provato in tutti i modi a restare in campo, salvo poi vedersi costretto a gettare la spugna e chiedere il cambio. Avvicinandosi alla panchina ha esternato tutta la sua frustrazione: scuro in volto, Ebosse è uscito dal campo piangendo.