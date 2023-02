Probabili formazioni Spezia-Juventus, Allegri show: sorpresona in attacco

Vigilia della partita per la Juventus, che deve subito tornare in campo in serie per affrontare domenica pomeriggio lo Spezia.

Una trasferta da prendere con le pinze quella che attende gli uomini di Allegri, che sono reduci da una partita molto dispendiosa in Europa League contro il Nizza. Chiusa con un risultato che non ha affatto soddisfatto Vlahovic e compagni, che avrebbero meritato di vincere.

Poco tempo per riposare e per preparare questa sfida contro uno Spezia che in settimana ha esonerato l’allenatore Luca Gotti. In attesa dell’arrivo del nuovo tecnico in panchina andrà Lorieri. In ogni caso è scontato dire che si punta sempre e comunque per i tre punti. Arrivare al quarto posto, vista la penalizzazione, è ancora molto complicato. Ma in attesa dell’esito del ricorso bisogna dare il massimo per non avere poi rimpianti in seguito. Allegri dovrà essere bravo a gestire al meglio le energie psico-fisiche dei suoi uomini. Anche perché all’orizzonte c’è il ritorno con il Nantes, sfida cruciale per la stagione.

Juventus, Rugani e Kean possibili titolari con lo Spezia

Ecco perché proprio in vista dello Spezia dovrebbero esserci diverse novità riguardo l’undici titolare. Bisogna aspettarsi per forza di cose delle sorprese, perché tanti giocatori sono usciti affaticati dal confronto con i francesi. E non bisogna dimenticare che Bremer è squalificato.

Per questo motivo in difesa salgono le quotazioni di Rugani. Dovrebbe esserci lui a comporre il terzetto con Alex Sandro e Danilo. Ma non si escludono pure qui sorprese, uno dei due brasiliani potrebbe riposare. Kostic e Cuadrado esterni di centrocampo, con Locatelli che dovrebbe giocare dall’inizio. In attacco rivoluzione quasi annunciata. Vlahovic lascia spazio a Kean. Dietro di lui non ci sarà sicuramente Chiesa. Di Maria in bilico, al suo posto potrebbe giocare Soulè.