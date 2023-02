Calciomercato Juventus e Inter, svolta ufficiale: “Abbiamo mollato la presa”

Via libera per Juventus e Inter, l’annuncio ribalta lo scenario di mercato per l’attaccante in ottica giugno

La Juventus ha rialzato la testa ottenendo buoni risultati sia in campionato che in Coppa Italia, se pur in Europa League sia arrivato un pareggio non certamente positivo in ottica qualificazione, visto il ritorno complicato in Franca.

In campionato, però, la squadra di Massimiliano Allegri ha cambiato marcia, vincendo le ultime 3 partite contro Salernitana, Fiorentina e Spezia, senza subire gol in tutte e tre le circostanze. I 15 punti di penalizzazione pesano molto in questo momento per la Juve che, però, ha avuto la forza di reagire sul campo. Le prestazioni non sono ancora poi così convincenti, ma i risultati stanno arrivando. La ‘Vecchia Signora’, però è ancora in attesa della sentenza definitiva che potrebbe segnare il futuro del club anche in vista della prossima stagione. Anche in chiave calciomercato la Juventus vuole farsi trovare pronta in vista della prossima sessione estiva e sono diversi gli obiettivi della società bianconera che vuole rinforzare principalmente il reparto difensivo. Anche in attacco, però, serviranno dei rinforzi, soprattutto alla luce del possibile addio di Angel Di Maria e di Dusan Vlahovic che ha tante richieste in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League.

L’annuncio su Thuram che apre la strada a Juventus e Inter

La Juventus già da tempo sta seguendo con attenzione il francese figlio d’arte, Marcus Thuram.

L’attaccante classe ’97 di origini guadalupensi andrà in scadenza a giugno 2023 con il Borussia Monchengladbach e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Il figlio di Lilian, ex difensore della Juventus, è reduce dal Mondiale in Qatar con la Francia e in Bundesliga ha già collezionato 11 gol e 3 assist in 20 presenze. Numeri importanti per un’ala d’attacco che potrebbe fare molto comodo ai bianconeri. Anche l’Inter, però, ha seguito a lungo Thuram, senza, però, mai affondare il colpo. L’occasione a parametro zero, però, potrebbe essere molto ghiotta per Beppe Marotta che è un maestro in questo genere di operazioni. L’indizio che apre la strada a Juve e Inter per il francese sono le parole del direttore sportivo del club tedesco.

“Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram“. Raggiunto da Sport1, il ds del Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, ha annunciato l’addio con il centravanti francese. “Dobbiamo accettarlo, ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare – ha aggiunto – Il fatto che i giocatori ci lasceranno senza guadagnarci non è una situazione positiva e non posso nemmeno addolcire la pillola più di tanto”.