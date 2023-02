Calciomercato Juventus, addio Di Maria: doppia offerta in Liga

L’addio di Angel Di Maria alla Juventus a fine stagione è ormai vicino: doppia offerta in Liga per il Fideo

La Juventus è sempre più Angel Di Maria dipendente e anche ieri contro lo Spezia è stata evidente l’importanza e il peso specifico dell’argentino nel gioco dei bianconeri.

Il suo ingresso ha spostato la partita e il suo gol ha messo in cassaforte i tre punti. Lo stesso Massimiliano Allegri lo ha esaltato nell’intervista post-partita, come anche Perin: “Di Maria è un fenomeno con la F maiuscola, uno dei migliori del panorama mondiale”. Il ‘Fideo’ è in scadenza con i bianconeri a fine stagione e, nonostante il rapporto di armonia che ha instaurato con la squadra e i tifosi, sembra difficile immaginare un suo futuro alla Juventus anche nella prossima stagione. Da tempo si parla ormai di un suo futuro al Rosario Central, club dove ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore e dove potrebbe concludere la sua carriera. Prima del ritorno in Argentina, però, il campione del Mondo vorrebbe tentare un ultimo anno ad alti livelli, per provare a disputare ancora una volta la Champions League.

Juventus, Barcellona e Atletico Madrid si contendono Di Maria

La Juventus ha tutte le intenzioni di trattenere Angel Di Maria e di convincerlo a rinnovare il suo contratto almeno per un altro anno.

Di Maria ha collezionato 4 gol e 3 assist in campionato, al suo primo anno in Serie A. Inoltre ha anche realizzato 3 assist in Champions League, se pur non sia bastato ad evitare la disfatta nel girone. Nella prima parte di stagione ha avuto diversi problemi muscolari che lo hanno condizionato nel percorso in bianconero. Di Maria ha fatto di tutto per arrivare pronto al Mondiale in Qatar ed è riuscito a vincere la tanto attesa coppa del Mondo con l’Argentina, segnando anche il gol in finale contro la Francia. Dal suo ritorno dal Qatar ha ritrovato una forma smagliante ed è diventato il direttore d’orchestra della Juventus. Ha preso per mano i più giovani, da vero leader, nel momento di maggiore difficoltà di tutto l’ambiente, in seguito alla penalizzazione ricevuta.

Questi, però, potrebbero essere gli ultimi mesi di Di Maria in bianconero. Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, però, la complicazione principale per la Juventus nel rinnovo di Di Maria sta nel forte interesse di Barcellona e Atletico Madrid. L’argentino ha già giocato in Liga, vestendo la maglia del Real Madrid per 4 stagioni e sarebbe disposto a tornare in Spagna per almeno una stagione, prima di chiudere la carriera in Argentina. I prossimi mesi potrebbe proseguire il duello di mercato tra Barça e Atletico Madrid.