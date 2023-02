Calciomercato Juventus, duello a tre con Inter e Milan: Ancelotti lo scarica

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sostengono che se non dovesse rinnovare il suo futuro potrebbe essere in Italia.

In questa settimana si giocheranno le altre gare d’andata degli ottavi di finale di Champions League e la partita clou è sicuramente quella in programma ad Anfield Road. Nel tempio del Liverpool va in scena la prima delle due sfide con il Real Madrid, in quella che sarà la riedizione dell’ultima finale. Lo scorso maggio, a Parigi, furono le Merengues a sollevare al cielo la coppa dalle grandi orecchie grazie a un gol di Vinicius ad inizio ripresa.

I Reds meditano vendetta ma non partono certo favoriti dopo un inizio 2023 da incubo. Non scoppia di salute neppure la squadra di Carlo Ancelotti, nonostante la vittoria del Mondiale per Club due settimane fa in Marocco. I Blancos hanno fatto registrare non pochi passi falsi da quando è ripresa la stagione. Ed in campionato sono finiti a -8 dai rivali del Barcellona, costretti ad inseguire e a sperare in passo falso dei blaugrana di Xavi, che invece vanno spediti come un treno. Sabato il Real è riuscito comunque a mantenere intatte le distanze grazie alla vittoria conquistata in casa dell’Osasuna, trafitto nel secondo tempo dai gol di Valverde e Asensio. Quest’ultimo ha bucato la rete per la seconda giornata consecutiva ed è al terzo certo da febbraio.

Calciomercato Juventus, Asensio presto in Serie A

L’esterno maiorchino si conferma un rincalzo affidabile per il tecnico italiano, che in queste ultime gare ha deciso di aumentare il suo minutaggio, anche a causa degli infortuni che stanno limitando i suoi attaccanti. A Liverpool non partirà titolare ma sembra scontato il suo utilizzo a gara in corso.

Che Ancelotti e il club possano cambiare idea sul rinnovo del contratto? Nei giorni scorsi l’allenatore del Real Madrid aveva glissato sulla questione. “Può essere che rimanga oppure che se ne vada, non lo so e non mi importa molto”, queste le sue parole. Dalla Spagna intanto sono sicuri che il futuro di Asensio sarà in Italia nel caso in cui non dovesse firmare il rinnovo con i Blancos ed andare via a parametro zero. Secondo fichajes.net le tre possibili destinazioni sarebbero Juventus, Milan e Inter.