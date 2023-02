Calciomercato Juventus, addio al Milan: “È uno dei nomi più caldi”

Cosa bolle in pentola in casa Juventus? Per adesso ovviamente l’attenzione è tutta rivolta ai prossimi impegni sul campo.

La formazione di Massimiliano Allegri contro il Nantes nel match di ritorno si giocherà la qualificazione al turno successivo. L’Europa League è un trofeo che la Juve vuole portare a casa per arricchire la sua bacheca ma non solo.

Sarà fondamentale per il club torinese avere a disposizione delle importanti risorse economiche, in considerazione del fatto che la Rosa andrà profondamente rinnovata in vista della prossima stagione. Alcuni giocatori in chiave si avvicinano alla scadenza del loro naturale contratto e andranno sostituiti con altri elementi dallo stesso spessore tecnico. Soltanto in questo modo la squadra potrà rimanere competitiva in Italia e, si spera, anche in Europa. Puntare sulla linea verde sarà indispensabile per aprire un nuovo ciclo vincente e sono tanti i calciatori sui quali la dirigenza ha già messo gli occhi.

Juventus, Bonsignore: “Massara pista calda per i bianconeri”

Dopo le dimissioni del presidente Agnelli e dell’intero cda c’è già stato un rinnovamento a livello societario. Rinnovamento che potrebbe coinvolgere anche l’aspetto tecnico di una Juve che sta cambiando pelle.

Il giornalista del Corriere dello Sport Bonsignore ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha parlato di colui il quale potrebbe essere chiamato ad essere in futuro il nuovo direttore sportivo della Juventus. “Massara è uno dei nomi più caldi per la Juventus. Immagino che una figura esclusivamente dedicata all’ambito sportivo sarà messa nei quadri dirigenziali e Massara è uno dei nomi forti che si stanno considerando” sono le sue parole.