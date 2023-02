Calciomercato, il Napoli anticipa la Juventus: “Lo segue e non è un mistero”

Calciomercato, i bianconeri hanno storicamente seguito con interesse i giovani talenti italiani. Ma c’è grande concorrenza per arrivare a lui.

Nella trasferta di La Spezia la Juventus ha centrato la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Salernitana e Fiorentina. In Liguria i bianconeri hanno subito ricominciato a vincere, lasciandosi alle spalle il pareggio con il Nantes nell’andata dello spareggio di qualificazione agli ottavi di Europa League.

Un gol per tempo. Prima Moise Kean, poi Angel Di Maria. Mattone dopo mattone, la squadra di Massimiliano Allegri sta provando a riavvicinarsi alle posizioni che contano, pur dovendo fare i conti con la pesantissima penalizzazione di quindici punti inflitta lo scorso gennaio dalla giustizia sportiva. In attesa dell’esito del ricorso, la Juventus non può che tentare una rimonta sulla carta quasi impossibile. Disputare la Champions League il prossimo anno è troppo importante, non solo per una questione di prestigio. Senza la coppa dalle grandi orecchie la Signora deve rinunciare a circa 80 milioni di ricavi che le permetterebbero di rinforzare a dovere la propria rosa. E non essere invece costretta a privarsi di qualche gioiello per poter fare mercato. Ipotesi tutt’altro che remota.

Il club bianconero intanto continua a seguire con enorme interesse quei giovani calciatori che si stanno mettendo in mostra nel campionato italiano. La Juventus è sempre stata all’avanguardia quando si tratta di scoprire futuri campioni e pare che nel mirino ci sia finito anche Tommaso Baldanzi, gioiellino di proprietà dell’Empoli. Prospetto che fa gola a tanti.

Con un bottino di quattro gol in 14 partite, il talento azzurro è balzato agli onori della cronaca dopo il gol a San Siro che ha permesso alla squadra di Paolo Zanetti di ottenere una storica vittoria sull’Inter. Parecchie squadre hanno iniziato a seguirlo, ma tra le più interessante ci sarebbe il Napoli, oggi assoluto dominatore della Serie A. L’ha svelato direttamente il suo agente, Andrea Pastorello, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero – ha detto – Oggi il livello del Napoli è elevatissimo. Da un punto di vista tecnico, il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. Ci sono pochi 2003 che giocano in Serie A. Non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”.