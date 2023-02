Juventus, c’è poco da stare Allegri: “Deve controllarsi”, gelo a Sky Sport

Juventus, c’è poco da stare Allegri: gelo a Sky Sport dopo le parole dell’opinionista ex calciatore che ritorna a quanto successo giovedì sera

La vittoria, meritata, contro lo Spezia, è sicuramente un buon viatico per la partita di giovedì sera, quella che vale davvero mezza fetta di stagione, contro il Nantes in Europa League. La Juventus di Massimiliano Allegri ha le qualità per imporsi in trasferta contro una formazione che in Ligue 1 fatica. Insomma, i presupposti per fare bene ci sono tutti.

Intanto continua la scalata in Serie A: adesso la Juve è a -9 dalla zona Europa, un divario che viste le partite che mancano da qui alla fine del campionato è assolutamente colmabile per una squadra come quella allenata da Massimiliano Allegri. E qui, adesso, parliamo proprio del tecnico bianconero che la scorsa settimana è diventato nonno, che giovedì scorso negli studi di Sky Sport dopo il pareggio contro il Nantes ha avuto un battibecco in diretta. A prendere la parola, e a commentare quello che è successo, ci ha pensato secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport Alessandro Costacurta.

Juventus, ecco le parole di Costacurta

“A me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell’allenatore ma in un certo senso l’allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Quindi a me non piace come gioca la Juve ma credo abbia un grande allenatore”.

Dopo questo preambolo eccolo il ritorno su quanto successo giovedì scorso: “A parte l’episodio dell’altro giorno perché noi ci siamo passati sopra ma le ca..te le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c’è modo e modo di rispondere alle persone, se c’è qualcuno che ha detto le ca..te, ripeto, è stato lui. Su questo non possiamo passarci sopra. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni”.