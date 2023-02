Juventus, tifosi esausti: “È la vera penalizzazione, escludetelo per sempre”

Juventus, i tifosi sono esausti: sarebbe lui la vera “penalizzazione” della squadra di Allegri. La richiesta è di escluderlo per sempre dalla formazione titolare

Se la Juve vince ma convince comunque poco, c’è un giocatore dentro la rosa di Massimiliano Allegri che non convince proprio nessuno. Ma nessuno nessuno, tant’è che alla fine della stagione dopo una sola di stagione sarà addio. Ormai di dubbi non ce ne sono davvero più.

Non serve la cartomante, ovviamente, per capire di chi stiamo parlando: parliamo di Paredes, il centrocampista centrale che la Juve ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Psg e che ieri ha deluso di nuovo. Tutti. Allegri ha deciso di schierarlo titolare in mezzo al campo ma la sua prestazione, così come successo quasi sempre quando è stato chiamato in causa, ha lasciato a desiderare. E forse diciamo poco. Ma tant’è, così è al momento e questo è un motivo per chiudere praticamente tutte le voci che ci sono state per un possibile riscatto alla fine di questa annata. Sarà addio certo.

Juventus, Paredes nel mirino dei tifosi

E sono molti i tifosi che chiedere un’esclusione immediata del giocatore anche nelle rotazioni che Allegri deciderà di fare da qui al termine della stagione. L’ennesima prova negativa del centrocampista ha fatto scatenare i tifosi sui social che chiedono a gran voce di non vederlo più in campo.

Però la settimana prossima Locatelli sarà squalificato e quindi in campo non ci potrà scendere e le porte per un impiego di Paredes, di nuovo, sono apertissime a meno che Allegri non decida di bocciarlo del tutto e dare anche lui un segnale alla società, quello che un così alla Juve non serve proprio. Intanto i tifosi sui social come detto hanno deciso. Paredes deve rimanere fuori.