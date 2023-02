Juventus, Biasin: “La penalizzazione? Ho una sensazione”

Missione compiuta per la Juventus che ieri ha portato a casa altri tre punti preziosi battendo in trasferta lo Spezia.

Più che la prestazione era importante riuscire a conquistare la vittoria e la formazione allenata da Massimiliano Allegri è riuscita nel suo intento. Il quarto posto resta lontano, ma rimane la voglia di credere in questa rimonta che pare essere impossibile.

In questa seconda parte della stagione la Juventus deve dare il meglio di sé e cercare di tagliare più traguardi possibili tra quelli che si è prefissata. Fondamentale sarà arrivare in fondo all’Europa League. Vincere questo trofeo vorrebbe dire regalare una grande soddisfazione alla propria tifoseria, ma anche aprire un portone con affaccio nella prossima edizione della Champions League. Di calciomercato vero e proprio se ne riparlerà in estate, anche se non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza avrà già appuntato sul proprio taccuino i nomi dei possibili rinforzi per il futuro.

Juventus, le parole di Biasin alla TvPlay sulla penalizzazione bianconera

Molto però come si diceva passerà dall’approdo in Europa nella prossima stagione, perché i tornei internazionali garantiscono degli introiti non da poco. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha parlato proprio della penalizzazione inflitta alla Juve che è un fardello pesante in classifica per Vlahovic e soci.

“Mi sembra dica una cosa chiara sulle plusvalenze, difficile trovare un modo per prestabilire un valore, anche se secondo me qualcosa si può fare. Per il resto è tutto misterioso. Su queste cose, anche a costo di risultare pavido, posso dire che è difficile prevedere cosa accadrà. Sembra si vada verso un annullamento della penalizzazione e poi vedremo gli altri processi. Però io giornalista devo portare notizie, io stavolta porto voci. La sensazione è che nel processo plusvalenze la Juventus possa recuperare questi 15 punti, poi però ci saranno gli altri processi dove non sappiamo come andrà” sono le sue parole.