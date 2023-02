La Juventus è attesa giovedì dallo scontro con il Nantes in Europa League. Si riparte dal punteggio di parità maturato all’andata.

Allo Stadium la sfida tra i francesi e l’undici allenato da Allegri si è concluso sull’1-1. Risultato non giusto per quanto visto in campo, con la Juve che avrebbe meritato di più. Al ritorno si dovrà dunque vincere per ottenere il pass della qualificazione al turno successivo.

Non è un mistero che la formazione bianconera voglia arrivare fino in fondo a questo trofeo. Alzarlo al cielo vorrebbe dire regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi, ma non solo. Per questo motivo la concentrazione è massima e la voglia di vincere anche. Con il morale alto dopo il successo sul campo dello Spezia.

Juventus, la probabile formazione contro il Nantes

Ci si avvicina dunque a grandi tappe a quello che sarà uno degli appuntamenti chiave di questa seconda parte di stagione per la Juve. Con mister Allegri che in Francia ripartirà da una certezza ma anche da un dubbio che sarà risolto solo in extremis.

La certezza si chiama Di Maria. Lui contro il Nantes ci sarà dal primo minuto, pronto a sostenere Vlahovic nell’azione offensiva. Il dubbio invece è Chiesa. Contro lo Spezia è rimasto fuori dai giochi per recuperare energie. Ma il tecnico conta anche su di lui per portare a casa la qualificazione. Non è da escludere però l’utilizzo di un centrocampista in più. A destra ballottaggio Cuadrado-De Sciglio, mentre in difesa Bonucci scalpita. Difficile però pensare che sia utilizzato in una sfida così delicata dal primo minuto.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Paredes, Locatelli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.