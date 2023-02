Calciomercato Juventus, storia riscritta: accordo lampo con l’Arsenal

Per la Juventus sono iniziate delle settimane cruciali per il suo futuro e per capire quali saranno le prossime mosse future del club.

Ci sono inchieste ancora in corso e si aspetta anche l’esito del ricorso che è stato presentato contro la penalizzazione di 15 punti. Al momento la classifica è pesantemente condizionata per la Juventus che rischia concretamente di rimanere fuori dall’Europa.

Certo ci sono anche Europa League e Coppa Italia. Soprattutto vincere il primo trofeo vorrebbe dire assicurare non solo una grande gioia alla tifoseria, ma anche delle somme importanti per il futuro. Da reinvestire in un mercato nel quale la società bianconera dovrà darsi un gran da fare. C’è una rosa da rinnovare e ringiovanire, puntando sulla linea verde e su investimenti oculati. Tanti calciatori andranno sostituiti in tutti i reparti e dovranno arrivare degli elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino.

Juventus, l’Arsenal ha quasi chiuso per l’arrivo di Tielemans

Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Nella lista dei nomi più ambiti c’è anche quello di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester.

Il calciatore belga è in scadenza di contratto con le Foxes e a questo punto le possibilità che resti nella sua attuale squadra sono vicine allo zero. Il mediano piace ai bianconeri, ma come ha rivelato “Football Insider” in pole position per lui ora c’è l’Arsenal. Che è pronto ad assicurargli un ingaggio superiore alle 35mila sterline che attualmente percepisce. Un affare che pare dunque essere in fase di definizione, con la fumata bianca che potrebbe però arrivare alla conclusione della stagione.