Calciomercato Juventus, ancora Di Maria: nuovo ribaltone

Ribaltone su Angel Di Maria: il punto sul futuro dell’attaccante argentino in ottica Juventus

Il futuro di Angel Di Maria è una delle questioni centrali in casa Juventus. L’argentino è diventato il vero trascinatore della squadra di Massimiliano Allegri e ha preso per mano la squadra.

Da tempo ormai Angel Di Maria sta pensando di tornare in Argentina per chiudere la carriera al Rosario Central, il club in cui ha iniziato la sua avventura calcistica e squadra della sua città natale. Prima del ritorno in patria, però, il ‘Fideo’ ha voglia di vivere un’ultima esperienza in una grande squadra. In carriera ha già vestito le maglie di top club come Benfica, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, oltre che ovviamente la Juventus. Il suo contratto con i bianconeri è in scadenza a giugno 2023 e al momento non sembrano esserci molti margini per un suo rinnovo. L’attuale situazione della società, alla luce dei problemi extra-campo, lascia perplesso il campione del Mondo che da quando è tornato dal Qatar ha trovato una nuova energia e una condizione fisica ideale.

Juventus, ribaltone Di Maria: può restare un’altra stagione

Angel Di Maria ha diverse piste per il futuro. Oltre all’opzione Rosario Central, che comunque arriverà a fine carriera, ci sono due big spagnole che hanno messo il ‘Fideo’ nel mirino.

In Liga Barcellona e Atletico Madrid potrebbero contendersi il campione del Mondo a fine stagione. La Juventus spera di convincere il ‘Fideo’ a proseguire il suo percorso in bianconero ma la concorrenza di due squadre come quelle guidate da Xavi e il ‘Cholo’ Simeone potrebbero mettere a dura prova l’argentino. In merito al futuro di Angel Di Maria è intervenuto il giornalista Mirko Nicolino che si è espresso attraverso un tweet sul proprio profilo personale. Di seguito il suo tweet: “Se la Juventus dovesse riavere i 15 punti delle plusvalenze e patteggiare per la manovra stipendi senza uscirne con le ossa rotte (capirò vostre eventuali risposte di rabbia), credo che Angel Di Maria resti per un altro anno a Torino”. Un’ipotesi che potrebbe prendere piede nei prossimi mesi ma che, inevitabilmente, dipenderà dalla sentenza definitiva della Corte Federale e dalla possibilità che la Juve acceda alla prossima Champions League, competizione che Di Maria non vuole rischiare di non giocare nel finale di carriera.