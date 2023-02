Arrivano i “Lupi”, Juventus ridotta all’osso: colpo di scena gratis

Arrivano i “Lupi”, c’è una nuova pretendente per il giocatore seguito da mesi dalla Juventus per rinforzare la corsia sinistra.

Tornare con i tre punti dalla trasferta di La Spezia era il miglior modo per prepararsi ad una partita importante, il ritorno dello spareggio di accesso agli ottavi dell’Europa League contro il Nantes. La Juventus, come ha ribadito più volte Massimiliano Allegri, ha il dovere di arrivare fino in fondo a questa competizione.

Non avrà lo stesso appeal della Champions League, dalla quale Bonucci e compagni sono usciti in maniera inopinata lo scorso novembre. Ma, viste le circostanze in cui versa il club bianconero in questo momento, sarebbe un vero toccasana riuscire a sollevarla nel prossimo mese di maggio e scrivere il nome della Juventus nell’albo d’oro a distanza di tanto tempo. La qualificazione al turno successivo però è già a rischio. La Juventus giovedì scorso non è andata al di là di un pareggio nell’andata giocata allo Stadium. Dopo essere passata in vantaggio grazie ad un gol di Dusan Vlahovic, si è fatta riacciuffare nella ripresa. Infine l’accesa polemica sul rigore non concesso nel recupero nonostante un evidente fallo di mano da parte di un giocatore gialloverde, a causa di una spinta di Bremer.

Arrivano i “Lupi”, il Wolverhampton segue Grimaldo

La gara di ritorno è alle porte ed in Francia i bianconeri non avranno altra opzione che non sia la vittoria per evitare un’eliminazione che avrebbe del clamoroso. Non esiste più la regola dei gol in trasferta, ma con qualsiasi pareggio si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Allegri punta all’Europa League anche per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League da testa di serie, cosa che per adesso appare impossibile da raggiungere attraverso il campionato, dove la Juve deve fare i conti con la pesante penalizzazione. La mancata partecipazione al torneo più importante (e remunerativo) d’Europa sarebbe un problema non indifferente ed avrebbe degli effetti negativi sul mercato che verrà. Il timore è che senza i ricavi della Champions la Juventus non potrà rinforzarsi a dovere. Ed obiettivi come Alejandro Grimaldo, che i bianconeri avrebbero individuato come successore del partente Alex Sandro, potrebbero sfumare. Il terzino sinistro del Benfica, in scadenza di contratto, è richiestissimo e pare che nelle ultime ore si sia aggiunta un’altra pretendente. Si tratta, come riferisce Football Insider, del Wolverhampton di Julen Lopetegui (ex tecnico del Siviglia) che attualmente naviga nei bassifondi della Premier League.