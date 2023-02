Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic: “Sarà il meglio per noi”

Arriva la bomba su Sergej Milinkovic-Savic che tira in ballo la Juventus: le dichiarazioni del ds della Lazio

La Juventus aspetta ancora la sentenza definitiva della Corte Federale ma, allo stesso tempo, non perde di vista gli obiettivi di mercato in vista della prossima sessione estiva.

A gennaio la Juventus non è riuscito a portare a termine nessuna operazione in entrata, vista la complessa situazione extra-campo. La società è alle prese con questioni bene più delicate ma certamente non può permettersi di perdere di vista le opportunità di mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ ha particolare esigenza di rinforzare la difesa, in particolare le fasce. Juan Cuadrado e Alex Sandro sono entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e, salvo clamorosi colpi di scena, lasceranno Torino a fine stagione. Un nuovo big dovrà necessariamente arrivare in quella zona di campo ma anche a centrocampo la Juventus sta facendo diversi sondaggi. Anche Adrien Rabiot è proiettato verso l’addio a parametro zero a giugno e la Juventus ha bisogno di un top-player all’altezza del francese. In quella zona di campo ci sono tanti nomi della lista della dirigenza bianconera ma la suggestione rimane sempre Sergej Milinkovic Savic.

Juventus, Tare su Milinkovic-Savic: “Ha un forte legame con la Lazio”

Milinkovic-Savic è un pallino della Juventus ormai da anni. Il serbo classe ’95 è un perno della Lazio di Maurizio Sarri e uno dei top player del campionato di Serie A.

L’anno scorso è andato in doppia-doppia (doppia cifra di gol e assist). Quest’anno ha collezionato 4 gol e 8 assist in campionato e 2 reti in Coppa Italia dove la sua Lazio si è fermata ai quarti di finale proprio contro la Juventus. Fin ora per Claudo Lotito è stato, di fatto, incedibile ma adesso manca solo un anno alla scadenza del suo contratto che terminerà il 30 giugno 2024. La società biancoceleste deve cominciare a fare i conti con l’ipotesi che il ‘Sergente’ possa lasciare la Capitale e la Juventus rimane una delle prime pretendenti. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, nel corso di un incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione di Sergej Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole. “La difficoltà di trannere Milinkovic-Savic fa parte del gioco. Nella Lazio si creano sempre legami forti con la città e la società. Sergej ha un legame fortissimo con la Lazio e ciò che accadrà sarà il meglio per noi e per lui”.