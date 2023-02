Esonero e ritorno choc: Zidane-Juve, ora si può

Calciomercato Juventus, adesso tutto potrebbe clamorosamente cambiare, di nuovo. Ipotesi choc che farebbe felice i tifosi.

Zidane è sempre un nome in orbita bianconera, le ultime conferme arrivano proprio dalla squadra che sembra più vicina alla sua candidatura. Stiamo parlando, infatti, del PSG.

Il PSG, si legge proprio dal portale estero ‘standard.co.uk’ sarebbe pronto a cambiare allenatore. La situazione Galtier non convince i piani alti francesi, soprattutto in Europa, laddove, viste anche le miliardate spese, i risultati devono arrivare subito. La vittoria della Champions League un obiettivo dichiarato ma i risultati del tecnico francese non arrivano. Pertanto un cambio dalla prossima stagione è più che possibile e il PSG avrebbe già l’uomo Champions, spoiler, non si tratterebbe più di Zidane.

Calciomercato Juventus, Psg “libera” Zidane e punta tutto su Tuchel | Obiettivo Champions

La squadra francese avrebbe il suo uomo Champions ideale, colui che la vinse proprio con il Chelsea e poi clamorosamente licenziato l’anno successivo. L’esperto tecnico tedesco, adesso, potrebbe diventare il candidato ideale per prendere le redini di Galtier e diventare il nuovo allenatore del PSG. Un obiettivo concordato, proprio come detto poc’anzi, per arrivare all’unico obiettivo possibile: la Champions League.

In questa eventualità la Juventus, quindi, in caso di cambio in panchina potrebbe ricedere nell’opzione Zinedine Zidane che sembrava inizialmente il favorito proprio per diventare il prossimo tecnico dei parigini. Staremo dunque a vedere se questa operazione verrà concordata proprio tra le due parti. Eventualità chiaramente da valutare per la prossima stagione che farebbe felici una parte di tifosi che sogna sempre l’obiettivo Zidane, come prossimo tecnico proprio della Juventus.