Sorpresa Pogba, corsa contro il tempo per Chiesa: Nantes-Juventus, le ultime di formazione

Sorpresa Pogba a due giorni dalla gara contro il Nantes, sicuramente fondamentale per il futuro della stagione bianconera. Sì, Max Allegri ha ritrovato in gruppo il centrocampista francese, l’unico che fino al momento non ha debuttato ancora in stagione.

Difficile, comunque, vederlo nella lista dei convocati per la sfida di giovedì sera, ma potrebbe essere, forse, e il forse rimane bello grande, nel derby contro il Torino previsto per martedì prossimo. Sappiamo benissimo, per quello che abbiamo visto fino ad ora, che le condizioni del Polpo rimangono un bel punto interrogativo. Ecco perché mai dire mai. Ma dei segnali confortanti sono arrivati. Speriamo possa succedere davvero qualcosa di bello la prossima settimana.

Nantes-Juventus, le ultime di formazione

Ci sarà Chiesa, che dopo aver saltato la gara contro lo Spezia darà tutto quello che ha in corpo per riuscire a essere decisivo nella sfida contro i francesi che hanno pareggiato a Torino.

Bonucci – secondo la Gazzetta dello Sport – potrebbe trovare qualche minuto in più e forse la sua personalità in una gara da dentro o fuori come questa servirebbe. Mentre anche Fagioli sta meglio. Cuadrado ha recuperato dai postumi post influenzali e dovrebbe anche guadagnarsi una maglia da titolare mentre ancora non è deciso chi giocherà in mezzo al campo tra Paredes e Locatelli, soprattutto perché il secondo contro il Torino sarà squalificato. Il tridente comunque, almeno per ora, dovrebbe essere congelato. Si punta alla difesa a tre con Kostic largo a sinistra come al solito. Davanti Di Maria e Vlahovic sono sicuri di avere una maglia da titolare.