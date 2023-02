Calciomercato Juventus, lo hanno ‘mandato’ via: erede già scelto

Il difensore viene scaricato dalla sua squadra: hanno già scelto l’erede per la prossima stagione e la Juventus prova ad approfittarne

La Juventus è sempre vigilie in ottica calciomercato ed è già proiettata agli obiettivi in vista della prossima stagione.

Non è un segreto che i bianconeri hanno delle forti lacune sulle fasce. Juan Cuadrado e Alex Sandro andranno in scadenza a giugno 2023 e, salvo ribaltamenti di fronte, non rinnoveranno, lasciando Torino a parametro zero. De Sciglio non dà piene garanzie, così come Luca Pellegrini che al momento è in prestito alla Lazio. Per questo motivo la Juventus ha bisogno di rinforzare le fasce e per questo sta valutando diversi profili, sia in Serie A che all’estero: da Rick Karsdorp della Roma a Joakim Maehle dell’Atalanta ma soprattutto Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica a fine stagione. Un altro terzino che ha attirato molto l’attenzione del club piemontese è il classe ’95 algerino Ramy Bensebaini.

‘Scaricato’ dal suo club: Bensebaini nel mirino della Juventus

Bensebaini è un terzino sinistro di 27 anni che sta vivendo una fase di piena maturazione della sua carriera calcistica. Fino a questo momento ha collezionato 5 gol in 19 presenze in Bundesliga, un bottino notevole per un terzino.

Se si considera anche la Coppa DFB sono 6 le reti complessive in stagione. Il suo contratto col Borussia Mönchengladbach è in scadenza a giugno 2023 e non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo. Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, il club tedesco è già nell’ottica di lasciare andare Bensebaini e avrebbe già scelto il suo erede per la prossima stagione che corrisponde al nome di Derrick Kohn, classe ’99 tedesco, attuale giocatore dell’Hannover. Più giovane di 4 anni rispetto a Bensebaini, Kohn conosce già la Bundesliga e non avrebbe problemi di adattamento. Ecco perché ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus che virerebbe sul terzino sinistro algerino a parametro zero.

I bianconeri, però, devono superare la concorrenza agguerrita del Borussia Dortmund che sembra già molto avanti nei contatti col giocatore. Attualmente la squadra di Edin Terzic si sta giocando la possibilità di conquistare il titolo di campione di Germania e si trova a pari punti col Bayern Monaco. Un club che sta provando a risorgere e che sembra più avanti della Juventus anche a livello di progetto. Bensebaini è orientato a rimanere in Germania, nello specifico in Bundesliga, ma la Juventus vuole comunque provarci per non avere rimpianti.