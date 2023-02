Calciomercato Juventus, tutti lo vogliono ma nessuno lo prende: esplode il caso

Calciomercato Juventus, tutte le squadre interessate ma chi lo prenderà alla fine? I bianconeri sondando l’operazione.

Il giovane pupillo della squadra spagnola, nella prima parte della stagione, ha, letteralmente, sorpreso per le sue giocate. Un pupillo con doti pazzesche che potrebbero consolidarlo, in futuro, vista la sua giovane età, nell’olimpo del calcio.

Ma in Spagna sarebbe già esploso il “caso”. Infatti, come si legge dal portale estero ‘estadiodeportivo’, Iván Fresneda ha concluso la prima parte della stagione come una delle rivelazioni del campionato ma adesso non starebbe più giocando.

Calciomercato Juventus, Fresneda “libero” | Clausola da 30 milioni

Il giovane terzino destro, soprattutto dopo il match contro il Real Madrid, che aveva letteralmente attirato l’attenzione di tutte le big d’Europa, essendo, di fatto, data l’età, uno dei nomi più entusiasmanti del mercato invernale, non si è proprio più visto. L’ultima sua – reale – apparizione è del 14 gennaio contro il Rayo Vallecano. Situazione che adesso avrebbe già creato un vero e proprio “caso” visto il minutaggio sempre più centellinato del giocatore.

Tanto da mettere “in dubbio” la possibilità di vederlo partire in estate come, invece, sembrava già scontato pensare. La sua clausola rescissoria è di 30 milioni, decisamente accessibile per le casse dei club ai vertici, ma se i suoi minuti di gioco dovessero – ancora – rimanere tali potrebbe non esserci nessuna cessione. Diversi club lo stanno cercando, in primis la Juventus, che fiuta l’operazione da diverso tempo. Il giocatore per caratteristiche tecniche è conteso anche da alcune delle big inglesi ma il suo futuro, tuttora, rimanere ancora in dubbio. Certamente giocare di più aiuterebbe il giocatore ad emergere ulteriormente, vedremo cosa succederà a fine stagione laddove verranno prese le dovute considerazioni sul caso.