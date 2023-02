UFFICIALE | Attaccante recuperato: a disposizione per Nantes-Juventus

Ufficiale, l’attaccante recupera ed è a disposizione per il ritorno di Europa League tra Nantes e Juventus

La Juventus ha preso un buon ritmo in campionato, vincendo tre partite consecutive contro Salernitana, Fiorentina e Spezia che le hanno permesso di recuperare terreno sulle squadre davanti in classifica e di agganciare il settimo posto.

Adesso la squadra di Massimiliano Allegri deve spostare l’attenzione sull’Europa League e domani è attesa in Francia per il ritorno di Europa League contro il Nantes. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata di una settimana fa, gara che era stata sbloccata e indirizzata da Dusan Vlahovic, prima del pareggio di Ludovic Blas. La Juventus ha la chance di proseguire il cammino europeo, sperando di arrivare in fondo ma la qualificazione è a forte rischio, visto il risultato non esattamente favorevole dell’andata. I bianconeri si affideranno alla leadership e all’estro di Angel Di Maria che sta prendendo per mano i compagni. Dopo aver vinto due mesi fa la Coppa del Mondo in Qatar, è tornato con uno spirito diverso e sembra in forma smagliante anche a livello fisico. Anche Chiesa e Vlahovic stanno provando a ritrovare la loro forma migliore, in attesa del rientro di un altro big come Milik. La trasferta di domani allo Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau nasconde molte insidie anche perché il Nantes recupererà uno dei suoi pezzi grossi.

Juventus, il Nantes recupera Delort per l’Europa League

Come accennato in precedenza, il Nantes recupera un giocatore molto importante per la sfida di domani sera di Europa League contro la Juventus.

Si tratta dell’attaccante classe ’91 Andy Delort. Il giocatore algerino con cittadinanza francese è arrivato a gennaio al Nantes, a poche ore dalla chiusura del mercato invernale, lasciando in malo modo il Nizza. In Ligue1 vanta 6 gol e un assist ma nell’ultima settimana è stato alle perse con un infortunio che non gli ha permesso di essere in campo all’Allianz Stadium contro i bianconeri. Delort ha parlato delle sue condizioni fisiche al portale ‘Ouest-France’. Di seguito le sue parole: “Sono al 100% fisicamente, mi sento pronto ad aiutare la squadra. Due settimane fa non l’avrei mai detto ma sono… Al 200%. Voglio fare gol, essere decisivo per la mia squadra”.