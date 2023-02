Allegri come Zidane: l’esultanza al goal di Di Maria fa subito il giro del web

La Juventus ha motivo di essere soddisfatta sia della prova che del risultato che è maturato in Europa League contro il Nantes.

Una vittoria molto importante che ha consentito di qualificarsi al turno successivo. La sfida di andata non era andata come si sperava, nonostante la squadra di Allegri avesse giocato molto meglio dei suoi avversari. Ma al ritorno la Juve ci ha messo solamente un quarto d’ora per mettere in discesa l’incontro.

Uomo chiave di questa contesa è stato Angel Di Maria. Per il quale il tempo non sembra scorrere mai, il suo talento è cristallino. E ora che ha ritrovato lo stato di forma ottimale l’argentino sembra essere inarrestabile. Suo il gol strepitoso dopo appena cinque minuti che ha sbloccato la gara, una conclusione sulla quale Lafont nulla ha potuto. Suo anche il raddoppio segnato dal dischetto con implacabile freddezza e il gol dello 0-3.

Juventus, la reazione di Allegri al gol di Di Maria

La reazione dell’allenatore bianconero al gol di Di Maria che ha sbloccato la gara sta facendo il giro del web. Una espressione di grande soddisfazione da parte sua, a voler sottolineare la prodezza dell’argentino. Più che mai in questa fase il vero uomo in più della Juventus.

Una esultanza che a molti ha ricordato quella effettuata qualche tempo fa da Zidane in occasione di una prodezza di Ronaldo. Allegri può senz’altro essere felice però non solo della prova di Di Maria, ma di tutta la sua squadra. Che ha giocato con grande concentrazione e voglia di vincere. Il modo migliore per presentarsi al prossimo delicato appuntamento di campionato, martedì 28 Vlahovic e compagni dovranno giocare il derby della Mole contro il Torino.