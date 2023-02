Apoteosi Di Maria, Juventus in delirio: gli ‘fanno’ firmare il nuovo contratto

Apoteosi Di Maria, l’argentino ha dettato legge e sta decidendo il match in terra francese. I tifosi della Juventus non hanno dubbi

Il primo gol è da fantascienza. Un pallone pilotato, uno di quelli che solamente gente con la sua qualità tecnica può riuscire a mettere lì, sotto l’incrocio. Un pallone che ha anche fatto sorridere Massimiliano Allegri. Poi la seconda giocata, quella che ha mandato in tilt la difesa del Nantes e che ha permesso sempre al Fideo di raddoppiare dagli undici metri.

Insomma, decisivo. Come solamente uno come lui può essere. Come solamente uno come lui riesce a fare. E sul web, ovviamente, i tifosi della Juve si sono scatenati, chiedendo a gran voce quello il rinnovo di quel contratto che scade alla fine della stagione. Lui qualche segnale nelle scorse settimane l’ha mandato: a Torino sta bene. Ma serve un sacrifico economico importante da parte della dirigenza bianconera. I sette milioni all’anno sono pesanti. Ma un sacrificio ci starebbe, eccome.

Apoteosi Di Maria, gli fanno firmare il contratto

Intanto, come detto, su Twitter, il popolo bianconero si è scatenato chiedendo a gran voce il rinnovo del contratto. Quel contratto che ricordiamo scade tra pochi mesi. Quel contratto che i tifosi della formazione di Allegri vorrebbero vedere allungato. Ecco, sotto avete alcune prese di posizione dei tifosi bianconeri. Prese di posizione che lasciano davvero poco spazio ai commenti.

Ma a #DiMaria non dobbiamo rinnovare il contratto, gli dobbiamo fare un quinquennale! #NantesJuventus — Fabrizio (@killbix) February 23, 2023

Che partita sta facendo Di Maria, totalmente irreale. — and¹⁶ (@leclercbatch) February 23, 2023

Di Maria è un extraterrestre atterrato a Rosario 35 anni fa — Roberto Pavanello (@robypava) February 23, 2023

Angel El Fideo Di Maria giocando da attaccante sta vincendo la partita da solo. — Laudantes (@Laudantes) February 23, 2023

Vabbè #DiMaria in versione 🎮 — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 23, 2023

DI MARIA DI UN'ALTRA CATEGORIA — Giuseppe 四代目火影 (@giuseppeJ1306) February 23, 2023