Dalla Juventus al Tottenham: blitz allo stadio, ‘soffiata’ immediata

Il big sfuma per la Juventus ed è ormai proiettato verso il Tottenham: blitz allo stadio e sorpasso immediato

Il mercato della Juventus dipenderà soprattutto dall’esito della sentenza definitiva della Corte Federale e dagli obiettivi che il club riuscirà a ottenere sul campo.

L’Europa League è un obiettivo da tenere vivo per la Juventus che potrebbe alzare un trofeo prestigioso e qualificarsi alla prossima Champions League. Al momento in campionato la classifica è complessa per i bianconeri, se pur i 15 punti di penalizzazione non siano ancora definitivi. Sul mercato, però, la squadra vuole provare a portare avanti le proprie strategie e in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo dove la Juve ha necessità di trovare dei rinforzi. La società sta seguendo diversi profili, molti dei quali in scadenza a fine stagione. Da Alejandro Grimaldo del Benfica a Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach. La Juventus, però, si sta muovendo non solo per rinforzare le corsie, visti gli addii ormai quasi certi di Alex Sandro e Juan Cuadrado, ma anche per trovare un sostituto di Bonucci al centro della difesa. Il nome che la ‘Vecchia Signora’ segue ormai da tempo arriva dalla Bundesliga.

Juventus, blitz del Tottenham per N’Dicka

Uno dei difensori che la Juventus sta monitorando con particolare attenzione è il centrale francese di origini camerunesi, Evan N’Dicka.

Il classe ’99 dell’Eintracht Francoforte è un obiettivo della Juventus ormai da tempo e in vista della prossima stagione i bianconeri fiutano l’affare a parametro zero, visto che N’Dicka andrà in scadenza a giugno 2023. Secondo quanto riportato da ’90min.com’, però, c’è un’altra big ad aver puntato Evan N’Dicka: si tratta del Tottenham che è a caccia di un nuovo difensore per la prossima stagione. Un giocatore come Cristian Romero ha rinforzato notevolmente la retroguardia di Antonio Conte ma adesso l’opportunità di arrivare a N’Dicka è molto ghiotta. L’attuale giocatore dell’Eintracht Francoforte ha affrontato il Tottenham nel girone di Champions League, attirando l’attenzione del club londinese che adesso vuole superare la concorrenza della Juventus.

I rappresentanti del Tottenham erano presenti sugli spalti durante la gara tra Eintracht e Napoli di pochi giorni fa, per osservare da vicino N’Dicka, ma anche Daichi Kamada, altro osservato speciale degli ‘Spurs’. Un segnale della volontà del club inglese di affondare il colpo. Il Tottenham ha già bruciato la Juventus a gennaio per Pedro Porro, arrivato dallo Sporting CP dopo un lungo periodo di trattative. Adesso potrebbe essere la volta di un altro ‘scippo’, e il soggetto in questione è proprio Evan N’Dicka.