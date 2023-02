Calciomercato, affare choc con la Juventus: Depay + 50 milioni

Calciomercato Juventus, hanno messo nuovamente nel mirino Dusan Vlahovic: l’ultima proposta arriva dalla Spagna e comprende una parte cash e una contropartita.

Il fischio d’inizio di Nantes-Juventus è ormai sempre più vicino. Il confronto con il club transalpino valido per i play-off di Europa League riveste un’importanza capitale per la “Vecchia Signora”, che non vuole lasciarsi sfuggire un obiettivo stagionale.

Per l’occasione il tecnico livornese potrebbe decidere di non affidarsi a Dusan Vlahovic dal primo minuto, favorendogli Moise Kean. L’attaccante serbo della Fiorentina dovrebbe partire dunque dalla panchina salvo poi essere impiegato a gara in corso nel caso in cui si creassero le condizioni giuste. Una bocciatura se, confermata, aprirebbe scenari importanti in casa Juve. Del resto l’attaccante serbo anche in questo primo scorcio di 2023 ha fatto fatica ad inserirsi con continuità negli schemi di Allegri. Alle prese con un fastidioso problema pubblico che lo ha tenuto fuori per circa 2 mesi, l’ex attaccante della Fiorentina sembra essere il lontano parente di quello ammirato all’ombra della Fiesole. Sebbene il rendimento tra minuti giocati e gol realizzati sia di primo livello, la sensazione è che Vlahovic debba ancora compiere il definitivo salto di qualità per poter essere considerato un attaccante di primo livello.

Calciomercato Juventus, scambio per Vlahovic: Depay inserito nell’affare

Questo è il motivo per il quale nelle ultime settimane gli spifferi circa una sua possibile partenza hanno cominciato a riprendere quota con una certa insistenza. Chiaramente la Juventus alla luce delle ben note vicende extra-campo non può considerare incedibile nemmeno uno dei suoi gioielli più scintillati. Allo stesso tempo, però, i potenziali acquirenti sono avvisati: soltanto un’offerta da almeno 100 milioni di euro potrebbe cominciare a scalfire il muro bianconero.

Secondo quanto riferito da Futbol Total l’Atletico Madrid avrebbe rotto gli indugi e sarebbe in procinto di formalizzare la prima offerta per la Juventus. Si tratta di una proposta comprendente una base cash dal valore di 50 milioni di euro a cui sarebbe aggiunto anche il cartellino di Depay. Ricordiamo che l’attaccante olandese è stato già ad un passo dal vestire la maglia della Juventus quando militava tra le fila del Barcellona. L’Atletico potrebbe ora inserire l’ex Ajax in un maxi affare per dare l’assalto a Vlahovic. Offerta che, se dovesse essere confermata, sarà sicuramente respinta dalla Juve: il messaggio dell’Atletico, però, non può passare inosservato.