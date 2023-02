Juventus, UFFICIALE: infortunio al ginocchio, c’è già la prognosi

Juventus, UFFICIALE: infortunio al ginocchio per il difensore. La società bianconera ha già comunicato qual è la prognosi per il recupero

Un infortunio che mette nei guai la Juventus. Non la prima squadra in questo caso, visto che già Allegri pensiamo abbia pagato abbastanza con la sfortuna, ma la Primavera, la formazione allenata da Paolo Montero.

Un comunicato ufficiale apparso sul sito della società piemontese fa chiarezza su quello che è l’infortunio subito da Stefano Turco. Il giocatore, si legge nella nota del club, “è stato sottoposto in data odierna a intervento di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro dal Dott. Pasquale Salerno c/o H Humanitas Gradenigo di Torino. La prognosi indicativa per il ritorno in campo è di 30 giorni”.

Juventus, Montero senza il difensore per un mese

Dopo il 3-0 all’Empoli della squadra allenata dall’ex difensore che chissà, magari un giorno potrebbe arrivare in Prima Squadra, una notizia che non fa di certo piacere. Turco non sarà a disposizione dalla prossima sfida, quella in programma domani contro l’Atalanta alle 14.

Un mese di stop quindi per il terzino che si sta mettendo in luce con i giovani bianconeri, uno di quegli elementi da tenere sotto osservazione per i prossimi mesi e che si potrebbe anche unire in maniera stabile alla formazione dei grandi. Perché l’obiettivo ovviamente è quello, riuscire a portare il maggior numero di elementi possibili nella formazione adesso allenata da Massimiliano Allegri. Che un occhio di riguardo, visti tutti i giovani che ha fatto debuttare, ce lo ha davvero verso il settore giovanile. Intanto, da parte nostra, un in bocca al lupo a Turco per un pronto rientro.