Calciomercato Juventus, pagano la clausola: c’entra anche l’Inter

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il giovane talento che ormai da mesi sta incantando la Liga. Occhio ai nerazzurri.

Sì, c’è anche il prossimo calciomercato tra i pensieri che in questo momento stanno assillando la dirigenza bianconera. In mezzo ai ben noti problemi di natura extracalcistica, i vertici del club devono trovare il modo per pianificare la prossima stagione, nonostante all’orizzonte le certezze scarseggino. La Juventus per forza di cose non potrà strafare: servirà un mercato “intelligente”, fatto quasi esclusivamente di idee.

In cui rivestiranno un ruolo di primo piano i giovani. Ringiovanire la rosa è ormai un obiettivo dichiarato. Non solo della società, ma anche del tecnico Massimiliano Allegri. E lo dimostra il fatto che dallo scorso autunno il tecnico livornese abbia deciso di cambiare politica e lanciare i vari Fagioli e Miretti, oggi diventati punti fermi della Signora. Scovare i talenti ed anticipare la concorrenza è dunque diventata una priorità in questi tempi di austerity. La Juventus, in tal senso, sembrerebbe aver individuato chi potrebbe essere l’erede di Juan Cuadrado per quanto riguarda la fascia destra.

Calciomercato Juventus, Fresneda piace anche all’Inter

Il colombiano tra qualche mese spegnerà 35 candeline, è in scadenza di contratto e con ogni probabilità non resterà a Torino. Al suo posto Allegri sogna di poter contare su un giovane di assoluto talento come Ivan Fresneda, terzino destro del Real Valladolid classe 2004 che in pochi mesi ha conquistato tutti nella Liga spagnola.

E l’eco delle sue prestazioni ha presto varcato i confini. L’Evening Standard, noto tabloid inglese, in queste ore sostiene che sulle sue tracce ci siano Arsenal e Newcastle, due tra le più ricche società della Premier League. Ma Fresneda piace molto anche all’Inter, che potrebbe presto salutare l’olandese Dumfries e decidere di investire sul 19enne iberico, stellina del club di proprietà dell’ex attaccante nerazzurro Ronaldo. Insomma, dall’Inghilterra sono sicuri che la prossima estate si assisterà ad una vera e propria asta: la clausola per prelevarlo dal Real Valladolid corrisponde a 30 milioni di euro.