Conte sulla panchina della Juventus: i numeri li hanno già dati

Conte sulla panchina della Juventus, il tecnico salentino potrebbe “divorziare” con il Tottenham a fine stagione.

In Inghilterra continua ad essere oggetto di accesso dibattito il futuro di Antonio Conte, ma così in bilico come adesso. Il tecnico salentino intanto la scorsa settimana ha comunicato di l’esigenza di prendersi una piccola pausa per motivi di salute.

Da poco si è sottoposto ad un’operazione alla cistifellea, un intervento che lo obbligherà a qualche giorno di riposo per poter tornare quanto prima ad agitarsi ed a urlare in panchina. Per adesso, dunque, a guidare il Tottenham sarà il suo vice Stellini. E chissà se la lontananza dal rettangolo di gioco potrà schiarirgli le idee. Sì, perché in sostanza Conte non ha ancora deciso cosa fare per quanto riguarda il rinnovo. La trattativa sarebbe dovuta decollare già da diverse settimane fa ed invece è tutto fermo. L’allenatore non ha fretta ma il suo tergiversare è già di per sé una notizia. Come ha riportato il portale Tuttojuve.com, l’ex condottiero di Juventus e Inter avrebbe nostalgia dell’Italia e della Serie A. L’esperienza al Tottenham non l’ha soddisfatto appieno e il continuo punzecchiare la dirigenza riguardo alle operazioni di mercato lo dimostra perfettamente.

Conte sulla panchina della Juventus, Torino una delle destinazioni più probabili

I giornalisti inglesi sono abbastanza convinti che se Conte divorzierà con il Tottenham non resterà in Premier League. In Italia, intanto, diverse squadre osservano con attenzione l’ evoluzione del rapporto tra il suo entourage e gli Spurs.

Un’indiscrezione “confermata” anche dai bookmaker di Sisal, come spiega il portale agimeg.it. Un’eventuale ritorno del allenatore originario di Lecce a Torino non è assolutamente impossibile, visto che viene pagato sei volte la posta. Al secondo posto in questa “classifica” c’è anche la Roma (9,00) che potrebbe pensare a Conte nel caso in cui dovesse rompere con José Mourinho. I giallorossi sono davanti al Milan (12,00) suo avversario negli ottavi di finale di Champions League. Se la stagione dei rossoneri si concludesse in modo fallimentare non è da escludere un addio anticipato di Stefano Pioli.