Ha stregato Allegri: boom Juventus, affare alla ‘Vlahovic’ per la mediana

Ha stregato Allegri, boom Juventus: l’esplosione lo fa diventare un nuovo obiettivo dei bianconeri. Ecco di chi si tratta

Praticamente è esploso quest’anno. Come Vlahovic, che dopo un anno di ambientamento ha fatto capire a tutti di che pasta è fatto. E adesso anche la Juve si è iscritta alla corsa per il centrocampista che sa impressionando in Serie A e che anche a gennaio è stato nel mirino di molti club.

Il diesse del Lecce, Pantaleo Corvino, ha detto chiaramente che il mese scorso ha dovuto rispedire al mittente diverse offerte per Hjulmand, il centrocampista giallorosso che si sta mettendo in mostra dentro la squadra di Baroni. Un elemento in grado di unire quantità e qualità che in Italia è stato messo sotto la lente d’ingrandimento della Roma e dell’Inter. Soprattutto i giallorossi ci hanno provato, ma non solo club di Serie A. Ieri si è parlato anche di alcune squadre di Premier league pronte a fare un’offerta.

Calciomercato Juventus, anche Allegri vuole Hjulmand

E nella corsa al mediano si è iscritta anche la società bianconera, così come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si tratta di un affare da almeno 15 milioni di euro ma in questo caso, il Lecce, potrebbe anche accettare qualche contropartita tecnica gradita a Corvino, uno che sa fare il proprio lavoro.

Potrebbe essere proprio lui l’innesto in mezzo al campo per la prossima stagione, in un reparto dove la Juventus per forza di cose degli investimenti li dovrà fare: con Paredes sicuro partente e con Rabiot in bilico, Allegri si ritrova senza centrocampisti quasi. E allora ecco che sono partiti i sondaggi. E uno porta dritto dritto in Serie A.