Calciomercato Juventus, intreccio Kane-Vlahovic: “Contatti avviati”

Calciomercato Juventus, procede spedita la trattativa per il rinnovo dell’attaccante del Tottenham, in scadenza di contratto.

Qualche settimana fa Harry Kane è entrato nella storia del Tottenham, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi degli Spurs. L’attaccante capitano della nazionale inglese ha scelto una partita tutt’altro che “casuale” per battere il record e superare una storica bandiera del club londinese come Jimmy Greaves.

Grazie ad un suo gol, segnato dopo soli 15 minuti di gioco, ha castigato i campioni in carica del Manchester City, a cui fu vicinissimo due estati fa. Sembrava fatta per il suo passaggio alla corte di Pep Guardiola, ma poi non se ne fece nulla, con le due società che non riuscirono a trovare un accordo. Qualche mese dopo sulla panchina del Tottenham è arrivato Antonio Conte, un tecnico notoriamente ambizioso che l’ha subito fatto diventare centrale nel suo progetto, convincendolo a restare. Tuttavia il centravanti, che a luglio compirà 30 anni, la prossima estate andrà in scadenza di contratto. E non è affatto scontato che rimanga a Londra, che decida di legarsi per sempre al club in cui ha mosso i primi passi da calciatore. Recentemente ha affermato di non pensare alla questione rinnovo ma di volersi concentrare esclusivamente su quello che succede in campo.

Calciomercato Juventus, in caso di addio a Kane gli Spurs tornerebbero su Vlahovic

In realtà la trattativa per il rinnovo del giocatore sta procedendo spedita ormai da qualche mese ma non si è ancora giunti ad un accordo. Secondo Football Insider, il Tottenham avrebbe proposto a Kane due anni di contratto.

L’attaccante riflette ma non è dato sapere quale sia al momento la sua volontà. Se voglia diventare una bandiera degli Spurs oppure se l’intenzione è quella di proseguire la carriera altrove. Da Londra attendono un segnale ma è chiaro che se non dovesse arrivare nelle prossime settimane potrebbero iniziare anche a guardare altrove. Non è escluso che, in caso di addio a Kane, si riaccenda improvvisamente la passione del Tottenham per Dusan Vlahovic, l’attaccante bianconero che i londinesi seguivano con interesse prima che approdasse alla Juventus un anno fa.