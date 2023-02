Calciomercato Juventus, il Real Madrid a un passo da Vlahovic: è successo di tutto

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Real Madrid? Cosa sta succedendo nel futuro del bomber serbo: i dettagli del caso.

Dusan Vlahovic è il bomber bianconero che in questo momento è stato accostato a diverse squadre europee, si è parlato di big inglesi su di lui ma, adesso, c’è anche il fascino del Real Madrid, la squadra più titolata al mondo.

Secondo ‘El Gol Digital’ però, l’esito dei blancos è inaspettato. Infatti nonostante i rumor che riguardano il giocatore e che lo hanno accostato, proprio, al Real Madrid a dare l’ultima parola sarebbe proprio lo stesso Florentino Perez, non convinto dell’affare.

Calciomercato Juventus: “No al Jovic bis” | Perez “blocca” Vlahovic

Secondo, infatti, l’indiscrezione della testata estera, Florentino Perez in persona non sarebbe convinto dell’affare Vlahovic, non per un fatto di nazionalità con l’ex Jovic ma per una questione di rendimento. Si legge, infatti, che il patron blancos non sarebbe convinto di giocatori che hanno ottimi rendimenti soltanto per una stagione.

Pertanto, almeno per il momento, il Real Madrid si tirerebbe fuori dai giochi e dalla corsa per il bomber numero 9 della Juventus. Un ritorno di fiamma dalla Premier League? Certamente in estate sarà il nome caldo in uscita dei bianconeri. Purtroppo già è nell’aria e a discapito di alcuni inamovibili come Chiesa, la Juventus dovrà fare cassa con un’uscita importante. Il bomber serbo potrebbe essere l’indiziato in questione. Non ci resta che aspettare qualcosa di concreto. Che potrebbe arrivare proprio dall’Inghilterra, laddove i soldi non mancano di certo.