Calciomercato Juventus, Bellingham fa volare Allegri: lo hanno messo alla porta

La big punta Jude Bellingham e mette alla porta uno dei suoi perni del centrocampo: la Juventus è vigile

In casa Manchester City si muove qualcosa sul fronte entrate ma anche cessioni e un big potrebbe presto lasciare la squadra di Pep Guardiola. Una situazione che la Juventus sta monitorando da vicino.

I citizens hanno ripreso terreno in campionato e adesso sono appena dietro l’Arsenal di Arteta, pronti a giocarsi fino alla fine le possibilità di vincere il titolo. Sul fronte mercato, il Manchester City ha messo gli occhi su uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama europeo, Jude Bellingham. Il classe 2003 inglese è stato protagonista assoluto al Mondiale in Qatar con l’Inghilterra e adesso si gode il primo posto in classifica in Bundesliga col Borussia Dortmund. Al momento Bellingham vanta 4 gol e 4 assist in campionato e altrettante reti in Champions League dove il suo Dortmund si giocherà il passaggio ai quarti nel ritorno contro il Chelsea, partendo dall’1-0 di vantaggio dell’andata. L’ex Birmingham ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro ma, secondo quanto riportato da ‘football Insider’, potrebbe essere il nuovo top player del Manchester City dalla prossima estate, per sostituire Ilkay Gundogan.

Juventus, il City si fionda su Bellingham e lascia andare Gundogan

Gundogan è in scadenza col Manchester City al termine di questa stagione e non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo.

Il centrocampista tedesco è stato e tuttora rappresenta un perno dello scacchiere tattico di Pep Guardiola ma il matrimonio tra Gundogan e Manchester City sembra volgere al termine dopo 7 stagioni di successi e trofei. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, ci sarebbe il Barcellona sulle tracce del classe ’90 ex Borussia Dortmund ma anche la Juventus negli scorsi mesi ha monitorato la situazione del tedesco. La squadra di Xavi ha sostanziali problemi finanziari e per questo sta puntando giocatori a parametro zero e Gundogan sarebbe uno di quegli affari ideali per una società in difficoltà come quella catalana. Il Manchester City è già entrato nell’ottica di perdere Gundogan a fine stagione e per questo è già proiettato su Jude Bellingham. La Juventus rimane vigile su Gundogan, se pur non sia una pista facile, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023.