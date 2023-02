Calciomercato Juventus, doppio colpo “azzurro”: ritorna a Torino

Calciomercato Juventus, in un momento di grande incertezza la dirigenza bianconera continua a pianificare il futuro.

La stracittadina con il Torino, che insolitamente si giocherà di martedì, è solo il primo di una serie di impegni ravvicinati che la Juventus affronterà nel prossimo mese. Sarà un marzo affollato ed intenso per i bianconeri. Che oltre al campionato dovranno pensare anche ai tedeschi del Friburgo, prossimi avversari negli ottavi di finale di Europa League.

Massimiliano Allegri avrà indubbiamente bisogno dell’aiuto di tutti i suoi giocatori per risalire la classifica della Serie A e provare ad arrivare in fondo nella competizione continentale. La Juventus non può tralasciare nulla, considerando sulla sua testa pende già una spada di Damocle. E cioè la penalizzazione di 15 punti comminata lo scorso gennaio dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze. Il rischio di non riuscire a raggiungere uno dei primi quattro posti è tangibile, soprattutto se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse respingere il ricorso del club. O se arrivassero altre sanzioni. Motivo per cui Chiesa e compagni hanno l’obbligo di onorare al meglio qualsiasi manifestazione. Compresa quella Coppa Italia che in caso di vittoria garantirebbe l’accesso all’Europa League.

Calciomercato Juventus, non solo De Winter: possibile assalto a Parisi

Regna dunque l’incertezza in questo momento alla Continassa ma ciò non impedisce alla nuova dirigenza di continuare a pianificare il futuro. La Juventus infatti si sta già muovendo per rendere più competitiva la rosa bianconera. E la sensazione è che si voglia dare continuità al progetto che ha preso corpo ormai da qualche stagione, incentrato sulla valorizzazione dei giovani e sulla scoperta dei talenti.

In quest’ottica la Juventus potrebbe decidere di far rientrare alcuni giocatori che al momento sono in prestito in altri club. Uno di questi e Koni De Winter: il difensore belga cresciuto nell’Under 23 si sta mettendo in mostra ad Empoli e secondo al Gazzetta dello Sport il prossimo anno potrà giocarsi le sue carte a Torino, in prima squadra. Ma la Signora nutre un certo interesse anche per Fabiano Parisi, terzino sinistro in forza al club azzurro. Che, come scrive la Rosea, sta dimostrando di meritare una chance in una big.