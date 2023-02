Calciomercato Juventus, fari sulla mediana: servono 15 milioni

Nelle prossime settimane per la Juventus sarà indispensabile iniziare a programmare le mosse in vista della prossima stagione.

La formazione bianconera oggi è concentrata sul campo. In serie A c’è una rimonta da compiere verso il quarto posto in classifica. Impresa che appare molto complicata. In Coppa Italia e in Europa League si cercherà invece di arrivare fino in fondo, vincere un trofeo sarebbe davvero importante per il club.

La società nel frattempo dovrà lavorare sodo per preparare la prossima stagione, c’è infatti una rosa che andrà profondamente rinnovata. Tanti calciatori lasceranno Torino, per motivi diversi, e andranno sostituiti nel migliore dei modi. Solo così la Juventus rimarrà una squadra molto competitiva. Si punterà sulla linea verde ma bisognerà fare anche degli investimenti importanti. Pur rimanendo in linea con il bilancio e con il monte ingaggi, che non dovrà essere appesantito ma anzi abbassato.

Juventus, occhi su Lovric: servono 15 milioni

Ci sono tanti nomi che ormai da qualche mese a questa parte vengono accomunati ai bianconeri. Elementi giovani e meno giovani, calciatori che a breve saranno svincolati ma anche giocatori che si stanno mettendo in grande evidenza nel corso di questo campionato.

E’ il caso ad esempio di Lovric dell’Udinese. Lo sloveno, che a breve compirà 25 anni, è uno degli artefici del buon campionato dei friulani. Sempre molto abili nello scouting. Come ha spiegato calciomercato.it la Juve starebbe seguendo con particolare attenzione questo centrocampista centrale. L’Udinese lo valuta attorno ai 15 milioni di euro ma la cifra potrebbe salire nel corso dell’estate visto che a lui ci sono diverse squadre interessate.