Calciomercato, ‘ritorna‘ dopo il calvario: sorride anche la Juventus

Non finiscono mai i rumors di calciomercato che vedono la Juventus protagonista in ottica della prossima stagione calcistica.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che la società nel corso della prossima estate dovrà fare degli investimenti importanti. Solo in questo modo la squadra bianconera potrà rimanere competitiva in Italia e, si spera, anche in Europa.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le mosse da effettuare nel corso dei mesi più caldi dell’anno. Alcuni calciatori potrebbero essere ceduti altrove qualora arrivassero delle offerte importanti. Altri invece si avvicinano alla scadenza del loro contratto e man mano che passano i giorni si allontanano da Torino. Serviranno dunque rinforzi praticamente in tutte le zone del campo e i dirigenti avranno già stilato una lista di potenziali acquisti. Si punterà sempre di più sulla linea verde e magari si cercheranno di fare acquisti mirati tenendo d’occhio il bilancio.

Juventus, Arthur torna in campo con il Liverpool

Il lavoro della dirigenza però sarà incentrato anche sul discorso cessioni. Non bisogna dimenticare che la Juventus ha ceduto alcuni suoi giocatori in prestito con diritto di riscatto e in estate dunque spera di fare cassa per poi reinvestire il ricavato altrove.

Ci sarà da capire anche quale sarà il futuro di Arthur. Il centrocampista brasiliano era passato al Liverpool dove però ha collezionato un solo gettone di presenza a causa di un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi a lungo. Ieri però Arthur è finalmente tornato in campo, impegnato con l’Under 21 dei Reds contro il Leicester. Per l’ex Barcellona il calvario è finito, ma ora ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare il ritmo partita ed essere reinserito nel gruppo di Klopp. La Juventus spera in un finale di stagione in crescendo che convinca gli inglesi a fare un investimento importante per ingaggiarlo a titolo definitivo.