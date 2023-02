Clamoroso Juventus-Milan: addio Vlahovic, gode solo Pioli

Clamoroso Juventus-Milan, il futuro del centravanti è in bilico ed è strettamente legato a quello che succederà nei prossimi mesi.

Dusan Vlahovic è uno degli acquisti più costosi della storia della Juventus. Lo scorso anno è arrivato in pompa magna a Torino durante il mercato di gennaio, dopo aver segnato caterve di gol con la maglia della Fiorentina.

Pagato poco più di 80 milioni, è uno dei giocatori su cui la Signora ripone più aspettative in questo momento. Il suo primo anno con la maglia bianconera sulle spalle lo potremmo definire “agrodolce”. Il centravanti serbo classe 2000 si è presentato facendo quello che sa fare meglio, segnare, ma dopo una partenza da urlo è un po’ calato di rendimento, condizionato probabilmente da una squadra che fatica a girare. Poi è arrivata una fastidiosissima pubalgia ad impedire a Vlahovic di trovare quella continuità che finora gli è mancata e non gli ha permesso di essere decisivo nei momenti importanti, di trascinare la Juventus coi suoi gol. La sensazione però è che il giocatore abbia ancora molti margini di miglioramento. E che non abbia del tutto espresso il suo talento.

Clamoroso Juventus-Milan, Vlahovic all’Atletico Madrid “libera” Morata: rossoneri in agguato

La Juve è disposta ad aspettarlo ma la sua permanenza a Torino non è scontata. Non lo era neppure nell’ultima sessione di mercato quando, stando ai rumors che provengono dall’Inghilterra, Vlahovic è stato vicinissimo ad un club di Premier League, con ogni probabilità il Manchester United. Ma alla fine non se n’è fatto nulla.

Voci di mercato che potrebbero però tornare d’attualità, soprattutto se la Juventus dovesse incappare in ulteriori penalizzazioni. E mancare la qualificazione alla prossima Champions League, vedendosi costretta a cedere alcuni dei suoi gioielli. Secondo Calciomercato.it, una delle possibili destinazioni dell’ex viola sarebbe l’Atletico Madrid, che per l’estate sogna un grande colpo dopo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Nel caso in cui i Colchoneros riuscissero ad arrivare al serbo, libererebbero l’ex juventino Alvaro Morata. Che a quel punto potrebbe tornare in Italia, dove il Milan, in cerca di un attaccante con le sue caratteristiche, lo accoglierebbe a braccia aperte.