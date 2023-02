Calciomercato Juventus, Allegri ‘tradito’: il Barcellona rovina la festa

Calciomercato Juventus, Allegri tradito da uno dei suoi fedelissimi. L’inserimento del Barcellona rovina la festa al tecnico bianconero

Massimiliano Allegri ha sempre creduto in lui, anche quando tutti gli altri non avrebbero scommesse nemmeno un euro sulle sue qualità e sulla sua rinascita. A dire il vero nemmeno la società ci credeva, visto che la scorsa estate lo aveva ceduto. Poi le cose sono cambiate.

Tornato a Torino quasi da separato in casa, il tecnico della Juve ci ha messo poco a far capire a tutti quello che può dare Rabiot. Dandogli continua fiducia anche in situazioni non di certo semplici. E il centrocampista francese ha risposto alla grande, in ogni situazione, dimostrando di avere quelle qualità che di certo servirebbero a tutti gli allenatori. Sappiamo comunque che il contratto del transalpino è in scadenza alla fine di questa stagione e fino al momento il rinnovo non è arrivato. Tutto fermo, in standby, per capire cosa succederà nelle aule dei tribunali. Un momento di attesa che comunque potrebbe costare caro alla Juventus, visto che ci sono diverse società pronte a prendersi il giocatore. E tra questo, secondo quanto riportato da Futbol Total, c’è anche il Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barcellona su Rabiot

Se fino ad ora si è parlato soprattutto di squadre della Premier League che lo hanno messo nel mirino, dalla Spagna arriva la notizia di un interesse dei catalani per il centrocampista francese.

Da quella parti, a quanto pare, stanno facendo delle valutazioni proprio sul mediano bianconero che sarebbe entrato nei radar di Xavi. E potrebbe arrivare per lui, nei prossimi mesi, un’offerta economica anche bella importante per cercare di convincerlo a prendere la via della Liga. Insomma, ad Allegri i catalani sono pronti a rovinare la festa. Il problema, serio, è che la Juventus non può al momento muoversi in nessun modo.