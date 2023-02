Calciomercato Juventus, assalto del Borussia Dortmund: confessione ufficiale

Calciomercato Juventus, è in scadenza di contratto ma potrebbe restare a giocare in Bundesliga: arriva la conferma ufficiale.

I riflettori sono costantemente puntati su quei giocatori attualmente in scadenza di contratto, pronti a liberarsi gratis dai rispettivi club. Come lo scorso anno, sono i parametro zero a fare maggiormente gola ad una Juventus che in vista del prossimo mercato – sebbene ancora non sappia se potrà giocare la Champions League o meno – non vuole farsi sfuggire quelle occasioni che si verranno a creare.

La scorsa estate i bianconeri riuscirono a convincere un giocatori dall’indiscusso talento come Angel Di Maria a restare ancora un altro anno in Europa dopo l’esperienza con il Psg in Francia. L’argentino nei primi mesi della stagione ha dovuto fare i conti con dei continui problemi fisici, saltando diverse partite. Adesso però sta dimostrando tutto il suo valore. Ed in tanti si stanno accorgendo cosa significhi avere in rosa giocatori di questo calibro. Campione del mondo con la sua nazionale lo scorso dicembre in Qatar, non si sa ancora se Di Maria deciderà di restare a Torino ancora un altro anno. La sua voglia di chiudere la carriera in Argentina, al Rosario Central, è tanta.

Calciomercato Juventus, il diesse del Borussia Dortmund conferma l’interesse per Bensebaini

Gli uomini mercato bianconeri hanno il proprio radar puntato soprattutto sulla Bundesliga, dove i giocatori in scadenza sono a dir poco numerosi. Oltre al difensore centrale Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, che la Juventus segue da tempo per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, c’è anche Ramy Bensebaini, terzino sinistro classe ’95 che attualmente veste la maglia del Borussia Monchengladbach.

L’algerino ad ogni modo potrebbe restare a giocare in Germania, pur dicendo addio ai Fohlen, dove gioca dal 2019. È di poche ore fa la dichiarazione ufficiale alla ZDF del direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl a proposito di Bensebaini. Ha ribadito l’interesse per quello che è anche un obiettivo bianconero, sottolineando allo stesso tempo come non ci sia ancora nulla da segnalare.