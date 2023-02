Vlahovic ai saluti, la Juventus ha già contattato l’erede: sta succedendo sul serio

Quali saranno le prossime mosse di calciomercato della Juventus? I tifosi aspettano con ansia di capire come sarà la squadra del futuro.

A gennaio i bianconeri non hanno messo a segno alcun colpo in entrata. Rinviando ogni discorso alla prossima estate. Quando per forza di cose il club dovrà portare a Torino dei nuovi giocatori per rinnovare e ringiovanire un organico che perderà diverse pedine.

Alcuni giocatori si avvicinano alla scadenza del loro contratto, altri potrebbero essere ceduti altrove. Bisognerà sostituirlo al meglio. E’ ormai da qualche anno a questa parte che la Juventus guarda con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero. Vale a dire quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino, visto che hanno il contratto in scadenza. Anche questa estate, basta spulciare la lista dei prossimi futuri svincolati, ci sono delle occasioni golose delle quali approfittare.

Juventus, Hojlund nel mirino se parte Vlahovic

La Juventus però ha anche necessità di fare degli investimenti importanti e molto dipenderà anche dalle cessioni che verranno effettuate. Di fronte ad offerte esorbitanti il club bianconero difficilmente potrebbe dire di no. E uno dei casi in questione potrebbe essere Dusan Vlahovic.

Il centravanti ha tanti estimatori sparsi in giro per l’Europa. Sportmediaset sottolinea che per la Juve non è incedibile, con una offerta da 100 milioni potrebbe cambiare casacca e approdare magari in Premier League. Con i bianconeri che avrebbero già individuato anche il nome del suo possibile successore. Si tratta di Hojlund, rivelazione dell’Atalanta di Gasperini. Non sarebbe comunque una trattativa low cost, visto che il valore del calciatore sta salendo settimana dopo settimana.